Webで体験する研究所公開

AI・量子から6G、月との通信まで――KDDI総合研究所の今

WirelessWire News編集部 WirelessWire News編集部

AIが盛んに活用されるようになり、量子コンピューターによる計算技術の革新も近づいている現在、それらのITを支える情報通信の技術はどのように進化しているのか。そうした「通信の今」を知ることができる研究成果が、KDDIグループのKDDI総合研究所で公開された。KDDI総合研究所は、KDDIの前身の国際電信電話（KDD）の研究部（1953年発足）をルーツとする歴史と伝統のある研究所だ。KDDIグループはもちろん、国内外の電気通信産業の発展に貢献してきた。

そのKDDI総合研究所の最新の研究成果を発表したのが、「研究所公開2026」（2026年2月18日、19日）だ。埼玉県ふじみ野市にあるKDDI総合研究所の社屋を公開する形で、10セッションの講演と、20を超える最新技術の展示を行った。展示では、ネットワークの構築や運用、セキュリティにAIを活用する技術や、人やロボットなどの行動を支援するフィジカルAI技術などのAI関連から、量子コンピューター時代の通信、暗号技術といった先端技術が紹介された。オールフォトニックネットワークの実現を目指した光通信技術、6G時代に向けて高速で安定した通信品質を提供する無線通信技術、地球と月との光無線通信技術など、通信の最新技術についても成果を披露した。

このページでは、KDDI総合研究所の研究所公開をWeb上で追体験できる。フォトレポート形式のこの記事からは、研究所公開の熱気を感じてもらえる。キャプションのある「動画を視聴する」をクリックすることで研究所公開時の「実録動画」にジャンプする。写真と動画で、KDDI総合研究所の今の姿をじっくり体験していただきたい。

耐量子計算機暗号「PQC」への移行を支援する実装技術 毎回異なる検知プログラムを生成して不正ログインを徹底的に阻止 ホワイトリストを自動生成して未知のサイバー攻撃から守る 生成AIの「不適切な発言」を心理学アプローチで制御 深刻化するサイバー攻撃をLLMが情報システムに成り代わって対応 量子コンピューターの実用化に向けてAI量子共通基盤技術を開発 AIで爆発するデータ通信を量子暗号通信で守る 記憶を使って現実世界の状況を理解するフィジカルAI 現場に特化したデータを生成、収集して高精度な異常検知 店内などのリアルな周辺状況を判断して安全に動くAIロボット AIを活用して人々の災害への準備や判断の迅速化を図る ドローン測量向けの膨大な映像データを圧縮して伝送 3D点群圧縮伝送技術で現場の3D情報を高速に伝送可能に いつでもどこでも人やものをつなぐインフラになる「6G」 セルを用いない「セルフリー」の発想、安定した通信品質を確保へ 難易度が高まる基地局設定最適化、AIの効果をゲームで体感 遮蔽物に弱い6Gの電波の方向を反射板で制御し通信品質確保 ロボットが働く現場の状況を予測して安定した6G通信を実現 6Gの電波の飛び方を「見える化」するデジタルツイン技術の開発 ネットワーク障害の原因を瞬時に突き止めるAI活用 AI時代のデータセンターをオール光ネットワークで構築 高精細な手ぶれ補正技術が支える38万キロ遠方の月との光通信 高出力フォトニック結晶レーザーで地球と月の通信を支える

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