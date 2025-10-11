AIスクレイパーボットへの対策と開かれたウェブのジレンマ Linuxやフリーソフトウェアについてのウェブマガジンの老舗であるLWN.netが、今年の2月に「AIスクレイパーボット禍との戦い」という文章を公開しています。LWN.netのようなウェブサイトの運営には多くの課題が伴いますが、近年、生成AIシステムのモデル訓練のために、インターネット全体からデータを掻き集めようとするAIスクレイパーボットへの対策が新たに加わりました。

通信がサービスに溶け込む時代へ、「ミリ波」「スライシング」「API」を核にソニーとエリクソンが示すDXの姿 「通信をどのように活用するか、通信をスマートフォン事業以外でも活用する方向で取り組みを進めている」。こう語るのはソニー クリエイティブインキュベーション部門 事業インキュベーション1部 統括部長の木山陽介氏。エリクソン・ […]

違いがわかるとは、分けることである 同一性は感覚の世界ではミュートされる 知るという行為を、知らず識らずのうちに繰り返す毎日。あらためて知ることの周辺を問い直したり、原因をさぐったり、あるいはひねくり回したり、自由に歴史をたどり、世界を巡ることも。そんなこ […]

NVIDIAへの痛烈な一撃! リアルタイム音声応答APIを1/4の価格で提供 感情表現も可能に SambaNovaは、米AIスタートアップ企業のHume AIと提携したことを発表した。Hume AIは感情表現を含む音声合成や既存の人物の発音を模倣するボイスクローニング、全く未知の人物の音声を作り出すボイスクリエーシ […]

英語帝国主義の功罪 フランス文学の研究者は何語で論文を書くのか 我々の周辺には、あまりに当たり前になっているために、その自明性をほとんど疑わないような事象が数多くある。かつてイザヤ・ベンダサンという謎の人物が、日本人にとって「水と安全はタダ […]

AIと恋に落ちる人々 ― MIT研究が示す“予期せぬ関係” スパイク・ジョーンズ監督の映画『her／世界でひとつの彼女』（2013年）は、孤独な男性がAIアシスタントと恋に落ちる切ない物語として話題を呼んだ。しかし最新のMIT研究によれば、そうした物語はすでに現実の一部となりつつ […]