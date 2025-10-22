  • 執筆者一覧Contributors
森林という“隠れた富”を見直すとき―日本の森林が支える循環社会（3）

Time to rethink the “hidden wealth” of forests

Updated by 森林循環経済編集部 on October 23, 2025, 06:31 am JST

森林循環経済編集部 fc_editor

バイオマス化学、建築物の木造化・木質化、林業における働き方の変化、地域創生と森林の関係、森林文化、森林と接続する社会的共通資本などに関連した話題やアイデアを発信するメディア『森林循環経済』の編集部。

「日本は資源のない国だ」。こうした言葉を、私たちは学校やニュースで何度も耳にしてきました。だからこそ、エネルギー安全保障が大切なのだと。だからこそ、資源輸入に頼らざるを得ないのだと――。けれど、果たして本当にそうでしょうか。日本は本当に、資源に乏しい国なのでしょうか。今あらためて、その問いを見つめ直す必要があります。

木材という再生可能な資源の宝庫

実は、日本の国土の約3分の2は森林に覆われています。先進国の中でも非常に高い森林率であり、世界に誇れる緑の密度を持つ国です。そしてこの森林は、木材という“再生可能な資源”の宝庫でもあります。つまり、「ない」と思われてきた資源が、実は“目の前にある”のです。

では、なぜ「日本は資源がない」と言われ続けてきたのでしょうか。それは、これまでの日本社会が、地下資源――石油、石炭、鉄鉱石といったもの――を「資源の基準」としてきたからです。地下から掘り出し、精錬し、燃やし、加工して使う。こうした“一度使ったら終わり”の使い切り型の資源利用が、20世紀の日本の成長を支えてきました。

その時代には、森林の価値は十分に評価されていませんでした。木は使い勝手が悪く、育てるのに時間がかかり、効率が悪いと見なされてきたのです。加えて、安価な輸入材の増加が拍車をかけ、国内の林業は次第に衰退していきました。結果として、国産材の自給率は大きく下がり、森林が持つ本来のポテンシャルが活かされないまま、長い時間が過ぎてきました。

その一方で、日本の人工林の多くは、すでに伐採に適した年齢を迎えています。たとえばスギやヒノキなど、戦後の復興期に一斉に植えられた木々は、50年、60年と経ち、資源として最も価値のある時期に入っています。それにもかかわらず、十分に伐られず、使われず、手入れもされないまま放置されている山が全国に広がっています。つまり日本には、実際には豊かな森林資源が存在しているのに、それを活かすしくみが滞っているという状況があるのです。

森林は炭素を蓄える「自然の貯蔵庫」

ここで視点を変えてみましょう。地下資源は、一度掘って使えば終わりです。しかし、森林は違います。木を伐っても、そこにまた苗を植え、育てることで、次の木が成長します。時間と手間はかかるけれど、同じ場所から何度も資源が生まれるのです。つまり森林は、「再生可能な資源のモデルケース」と言える存在です。しかもその資源は、国内で完結できるものです。輸入に頼る必要がなく、エネルギー安全保障や経済の安定にもつながります。木材だけではありません。森林をめぐる産業には、バイオマス燃料、バイオプラスチック、医薬品原料、水源保全、観光など、さまざまな可能性が広がっています。

さらに重要なのは、森林が炭素を蓄える「自然の貯蔵庫」であるという点です。気候変動への対応というグローバルな課題において、木を伐って育てるという“森林の循環利用”は、CO2を大気から引きはがし、長く固定するためのひとつの有効な手段となり得ます。私たちは今こそ、「資源＝地下にあるもの」という時代の価値観から抜け出す必要があります。そして、日本が本来持っている“地上の資源”、すなわち森林という再生可能資源を、もう一度見直すべき時期にきています。資源がない国なのではなく、使われていない資源がある国。使い方を間違えてきた国。でも、これからはその資源を「守りながら、育てながら、使う」方向へと社会のしくみを変えていくことができます。

木を、森林を、そして森を支える産業全体をもう一度動かす。それこそが、私たちが次の世代に向けて選ぶべき「持続可能な成長のかたち」なのです。（プラチナ構想ネットワーク会長　小宮山宏）

もっと知りたい方へ──書籍『森林循環経済』

当Webメディアと同名の書籍『森林循環経済』（小宮山宏 編著）が平凡社から2025年8月5日に刊行されました。森林を「伐って、使って、植えて、育てる」循環の中で、バイオマス化学、木造都市、林業の革新という三つの柱から、経済・制度・地域社会の再設計を提言しています。政策立案や社会実装、地域資源を活かした事業づくりに携わる方にとって、構想と実例の接点を提供する実践的な一冊です。
