写真集の夜

飯沢耕太郎オンライン・フォトブック・ギャラリー

第7回 鵜川真由子『海辺のカノン』

都会で生まれ育ちコロナ禍を機に海辺の街に移り住んだ写真家・鵜川真由子さんは、砂浜に転がるさまざまな漂着物、海洋ゴミに惹かれ、海の写真を撮り始めます。刻々と表情を変える海と空、海に関わる多様な人々の暮らし。

悠久の時の中の循環や生命の起源を感じさせる大自然、海。「写真集の夜」第7回は、新たな出会いに触発されて編まれた『海辺のカノン』を中心に作品ひとつひとつを取り上げながら、鵜川さんと写真評論家・飯沢耕太郎さんとで自由に語り合っていただきます。

（飯沢さんコメント）

鵜川真由子さんの『海辺のカノン』は、東京から神奈川県茅ヶ崎に移り住んだことをきっかけに撮り始めた写真シリーズです。海辺の街で暮らすうちに、潮の満ち引きや季節の変化などに気づくようになり、そこに住む人たちの生き方にも目が届くようになってきました。そんな日々を、愛おしむように綴った写真集は、彼女の写真家としてのキャリアにおいて、一つの区切りとなる仕事となったと思います。その『海辺のカノン』を中心に、今後の展望を含めてお話を伺います。

開催概要

名称 写真集の夜

飯沢耕太郎オンライン・フォトブック・ギャラリー

第7回 鵜川真由子『海辺のカノン』 開催日時 2025年11月7日 （金） 22:00～23:00 ゲスト 鵜川真由子 （写真家） 案内人 飯沢耕太郎 （写真評論家） 形態 Zoomウェビナー（Webinar）を利用したオンラインギャラリーです。

※お申込みいただいた方には参加URLを事前にメールにてお送りします。 参加料 無料 参加方法 このウェビナー（Webinar）を申し込む 申込期限 チケットの申込期限は当日11月7日の21:00までとさせていただきます。 主催 スタイル株式会社

※プログラムの内容・時間などは予告なく変更となる可能性があります。ご了承ください。

今夜の写真集

『海辺のカノン』 著者：鵜川真由子 発行：Case Publishing 発売日：2024年10月 5,500円

Newsletter 最新のコラムはニュースレターでお送りしています。お申し込みはこちらから