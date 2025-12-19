写真集の夜

飯沢耕太郎オンライン・フォトブック・ギャラリー

第9回 津田直 『LO』

現地で4000メートルの高地を移動しながら、遠くには8000メートル峰の山々が見えている道で、いつも身体が浮遊しているような（まるで地上を歩いていないような）感覚だったことが蘇ってきた。数多くの砂の洞窟に登り、そこから風景を望んでいたからかもしれないが、果たしてそれだけのことで、重力から解放された感覚に陥るものだろうか。しばらくして、あれは宇宙船やヨーロッパの教会の塔の最上部にあるキューポラの窓からの眺めだったのではないか、という幻影までが浮かんでは消えていった。

（『LO』「逆さまの杯」より）

2025年12月のTOKYO ART BOOK FAIRで、写真家津田直さんの新作作品集『LO』がお披露目されました。そこでは、かつてチベット系の王国だったネパールの奥地ムスタンで昨年撮影された風景の数々が、上部両端の角をなくした平べったい半円形（つまりキューポラのかたち）に整えられ、幻想的なリソグラフ印刷で刷られています。

「写真集の夜」第9回は、刊行されたばかりの『LO』を中心に作品ひとつひとつを取り上げながら、津田さんのここまでの歩みやこれからについて、写真評論家・飯沢耕太郎さんとお二人で語り合っていただきます。

（飯沢さんコメント）

津田直さんの写真集『SMOKELINE』（2008年）は衝撃的な作品でした。「風の河」をテーマに、中国、モンゴル、モロッコなどで撮影したスケールの大きな風景写真に、向こう側に連れて行かれるような力を感じました。以後、津田さんはアイルランド、フィンランド、リトアニアなど、”辺境”の地に足を運び、そこで見出した眺めを写真集におさめていきました。今度のネパール奥地、ムスタンで撮影した写真を集成した『LO』もその延長線上にある仕事といえます。ただ、今回はリソグラフで印刷、半円形の画面に収めるという構成も含めて、これまでのように旅の経験をそのまま定着したものというよりは、アート作品として、現実世界とは別次元の”幻の風景”を立ち上げているように見えます。その辺りを、津田さんとぜひお話ししてみたいと思っています。

開催概要

名称 写真集の夜

飯沢耕太郎オンライン・フォトブック・ギャラリー

第9回 津田直 『LO』 開催日時 2026年1月9日 （金） 22:00～23:00 ゲスト 津田直 （写真家） 案内人 飯沢耕太郎 （写真評論家） イベント形態 Zoomウェビナー（Webinar）を利用したオンラインギャラリーです。

※お申込みいただいた方には参加URLを事前にメールにてお送りします。 参加料 無料 参加方法 このウェビナー（Webinar）を申し込む 申込期限 チケットの申込期限は当日1月9日の21:00までとさせていただきます。 主催 スタイル株式会社

※プログラムの内容・時間などは予告なく変更となる可能性があります。ご了承ください。

今夜の写真集

『LO』 著者：津田直 発行：NEUTRAL COLORS 発売日：2025年12月

（通常版）

（特装版）

