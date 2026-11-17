誰も来ない企業Webサイトこそ、AI化すべき理由

企業のWebサイトというものは、そもそもあまり人が来ないものである。

いきなり何を言い出すのかと思うかもしれないが、これは重要な話だ。

もちろん、Amazonや楽天のようなECサイト、大手メディア、巨大企業の消費者向けサイトには毎日大量のアクセスがある。しかし、世の中の大多数を占める中小企業や、企業間取引を中心とするBtoB企業のWebサイトはどうだろうか。

よほど話題になる商品でも発表するか、とんでもない不祥事でも起こさない限り、会社のホームページに突然数万人が殺到するということは、まずない。

会社概要を調べる人、製品やサービスについて調べる人、採用情報を見に来る人、取引を検討している人。訪問者の目的はさまざまだが、そもそもの絶対数はそれほど多くない。

だからこそ、従来のWebサイトは、可能な限り安く、大量のアクセスにも耐えられるように設計されてきた。企業のホームページなんてものは、一度作ったらあとは放置しておいても、年に数回更新するだけでもなんとかなる。実際、そういう企業は少なくないだろう。

ところが、最近僕は、この常識を根本から考え直すことになった。訪問者が少ないのなら、わざわざやってきてくれたお客さん一人一人にもっと手間をかけてもいいのではないか。

しかも、その手間を人間ではなく、AIにかけさせればいい。

そう考えて、自分の会社のWebサイトそのものをAIにしてみたのである。

AI企業なのに、WebサイトはAIではないという矛盾

僕の個人事務所としての機能を持つ株式会社Zelpm（ゼルペム）は、AI関連の技術顧問や番組制作、企業向けAIハッカソンなど、僕が一人でやるには手に余る仕事を担当するマネジメント会社だ。数人規模で終わらないような大規模な仕事となると、僕が創立した別の会社、ギリア株式会社を紹介することになる。

数年前に設立したとき、手続き上の問題で会社のWebサイトが必要になったので、適当に作ってしまった。どうせゼルペムと仕事をする人というのは、元々の知人しかいないからだ。

しかし、さすがにこのまま放置するのはどうかと思い、2026年11月、会社のWebサイトを全面的に作り直すことにした。

ところが、いざWebサイトを作ろうとすると、奇妙なことに気がついた。

今、世の中には「自称」AIスタートアップが山ほどある。

どの企業も「AIで未来を変える」とか「AIでビジネスを革新する」といったありきたりなことを標榜している。

しかし、そのAI企業自身のWebサイトはどうだろうか。

相変わらず人間がメニューをクリックし、会社概要を読み、サービス紹介のページを探し、最後に問い合わせフォームへ入力する。

AIが人間の仕事を代わりにやってくれると宣伝している会社のホームページで、人間が一生懸命情報を探しているのである。

これは何かがおかしい。

AI企業なのだから、WebサイトそのものがAIであってもいいのではないか。

訪問者が「何をやっている会社ですか？」と聞けば、AIが説明すればいい。

「僕の会社にAIを導入するとしたら、何ができる？」と聞けば、訪問者の業種や課題を聞いて、それに合ったサービスを案内すればいい。

「技術者向けの詳しい資料を見せて」と言われれば、その場で技術情報を整理して提示すればいい。

そんなことを考えて、Webサイトそのものが訪問者と会話するシステムを作ってみた。

Webサイトが話すだけでは面白くない

今回作ったWebサイトには、「ゼット」という案内役がいる。

ゼットは、訪問者の声を聞き、自然な音声で返答する。

ただし、単なる音声チャットボットではない。

例えば「清水亮って誰？」と聞けば、僕の経歴や過去の仕事に関する情報が画面に表示される。

「どんなAIを研究しているの？」と聞けば、研究開発に関する情報を中心とした画面に変化する。

「おすすめの本を教えて」と聞けば、僕が過去に紹介した本が本棚のように並ぶ。

しかも、それはあらかじめ用意された別のページへ移動しているわけではない。

AIが訪問者の質問を解釈し、必要な情報を選び、その人のために画面を組み立て直しているのだ。

この仕組みを実現するために、音声対話AIのHaruと、大規模言語モデルのQwenを組み合わせた。

また、僕が過去にnoteやWirelessWire Newsのこの連載などで書いてきた約1,100本の記事を検索可能なデータベースにまとめた。

AIは、そこから必要な情報を探し出し、適切な表示方法を考える。

例えば「昔作った手書きのタブレットについて教えて」と言われれば、「enchantMOON」という名前を知らなくても関連する情報を探し出せる。

重要なのは、AIにWebページを自由に創作させているわけではないということだ。実在する記事や書籍、写真などの情報を使い、AIがそれをどのように編集して見せるかを決めている。

これはWebサイトにチャットボットを追加することとは、まったく違う。Webサイト全体が、訪問者に合わせて形を変えるのだ。技術的な詳細は僕のnoteに書いたので、興味のある人はそちらを参照してほしい。

ここで考えたいのは、この仕組みが実現できるようになったことで、企業のWebサイトのあり方がどう変わるかということだ。

企業サイトのPVが少ないことは、むしろ好都合だ

生成AIのサービスを設計するとき、最大の問題になるものの一つが計算コストである。

AIに文章を生成させたり、音声で会話させたりするにはGPUなどの計算資源が必要になる。利用者が増えれば増えるほど、それだけ計算資源が必要になる。

だから、通常のAIサービスは、できるだけ一人当たりの計算コストを削減しようとする。当然の発想だ。一日に100万人が利用するサービスなら、一人当たりのコストがわずか1円増えただけで、毎日100万円の追加費用が発生する。

しかし、企業のWebサイトはどうだろうか。

月間のページビューが1,000PV程度のBtoB企業のWebサイトを仮定してみよう。

もちろん、これは実際の統計や僕の会社の実績ではなく、計算のための仮定である。そのうち5%に相当する50回の訪問でAIとの対話が行われ、一回の対話が平均5分続いたとする。

すると、月間の対話時間は250分。わずか4時間10分でしかない。仮に一回の対話でGPUを丸ごと占有するという贅沢な構成を採用したとしても、月に4時間少々しか使わない計算になる。実際には同時実行の仕組みやモデルの種類によってGPUの使用率も変わるし、GPUを所有すれば設備費や保守費用もかかる。だから計算時間が少ないだけで必ず安くなるとは限らない。

しかし、企業がすでにAI用の計算資源を保有していたり、必要な時間だけ外部の計算資源を利用したりできるなら、話はまったく変わってくる。一人の訪問者に、数分間もAIを専有させることができる。

大量の利用者を相手にする一般的なAIサービスでは贅沢に思えることが、企業のWebサイトなら十分に現実的なのである。

むしろ、訪問者が少ないからこそ、できることがある。従来のWebサイトは、大量のアクセスをできるだけ安く処理するための仕組みとして発展してきた。しかし、企業サイトに限って言えば、その前提をひっくり返してもいい。

一人の訪問者に、できるだけ多くの計算資源を使ってもらう。

そんなWebサイトがあってもいいのではないか。

GPUの計算コストと営業マンの人件費を比べてみる

ここで考えてみたいのが、企業にとっての顧客獲得コストだ。

従来の企業Webサイトでは、訪問者が何かに興味を持つと、最終的に「お問い合わせ」というボタンを押すことになる。

すると、会社にメールが届く。

「御社のサービスについて詳しく知りたいのですが」

担当者はそのメールを読み、返信する。

「お問い合わせありがとうございます。詳しい内容をお聞かせいただけますでしょうか」

相手から返信が来る。

「弊社ではこういう課題がありまして……」

担当者は内容を確認し、必要なら上司や技術部門に相談して、改めて返信する。

場合によっては、オンラインミーティングの日程調整を始める。

こうしたやり取りを何度か繰り返して、ようやく商談らしい商談が始まる。

しかも、苦労して話を聞いてみたら、そもそも自社のサービスが相手の期待に合っていなかったということもある。

これに、いったいいくらの人件費がかかっているだろうか。

一通のメールの処理は数分かもしれない。しかし、技術的な質問への回答、資料の準備、担当者への引き継ぎ、日程調整などを含めれば、最初の商談に至るまでに、かなりの時間が費やされているはずだ。

一方、WebサイトそのものがAIだったらどうだろうか。

訪問者は最初からAIに質問できる。

「うちは従業員300人くらいの製造業なんだけど、AIを導入するには何から始めたらいい？」

AIは、まず相手が何をしたいのかを聞く。

「300人規模の製造業なら、まずAIハッカソン研修で現場の課題をAIで形にする体験を積むのがおすすめです。参加者10名以上で出張研修も可能です。研修の流れや効果、実際の事例を画面に並べました。」

「最初は社内文書の検索から始めたい」

「社内文書の検索は、AI導入の定番の第一歩ですね。研修では実際にそうした業務改善のアイデアを形にする練習をします。研修の流れや効果、事例を画面に並べました」

こんな会話を続けるうちに、訪問者自身も、自分の会社が何を必要としているのか理解できるようになっていく。

AIは必要に応じて、関連する事例や技術資料を画面に表示する。

そして、具体的な検討を始めたいという段階になったら、本人の同意を得て、これまでの会話を要約したものを営業担当者へ引き継げばいい。



営業担当者は、初めから相手の課題を理解した状態で仕事を始められる。もちろん、価格や契約条件、実現可能性などについて、AIが勝手に約束していいわけではない。最終的な判断や提案は人間が行う必要がある。



それでも、最初の問い合わせから商談に至るまでの作業の相当部分をAIに任せることができるはずだ。

ここで重要なのは、AIの費用をWebサイトの運用費だけと比較してはいけないということだ。

比較すべき相手は、営業担当者の人件費であり、商談を始めるまでの時間であり、見込み客を取り逃がす機会損失なのである。

仮に一人の訪問者との対話に数十円、あるいは数百円の計算コストがかかったとしても、それによって人間の営業担当者が何十分もの作業を節約できるなら、十分に見合う可能性がある。もちろん、どれだけ安くなるかは、対話する人数、使用するモデル、GPUの調達方法、商談への転換率などによって変わる。きちんと運用するなら、これらを測定する必要があるが、少なくとも「AIは計算コストが高いから、企業のWebサイトには向かない」という考え方は、必ずしも正しくない。

むしろ逆なのだ。企業のWebサイトは、訪問者が少ないからこそ、一人一人を贅沢にもてなすことができるのである。

Webサイトが「パンフレット」である必要はない

そもそも、なぜWebサイトには「ページ」という概念があるのだろうか。

トップページがあり、会社概要があり、事業紹介があり、お問い合わせがある。

僕たちは、そういう構造が当たり前だと思っている。

しかし、これは結局、紙のパンフレットや書籍の構造をコンピュータに持ち込んだだけではないか。

会社の紹介パンフレットには、会社概要のページがある。

製品カタログには、製品ごとの説明ページがある。

だからWebサイトも、同じような構造を持つようになった。

これでは人類は前進しているとは言えない。このメタファーはグーテンベルグが活版印刷を発明して以来不変なのだ。

AIがあれば、そんな古いメタファーを脱ぎ捨てることができる。

例えば、同じ会社のWebサイトを訪問しても、相手が経営者なのか、プログラマーなのか、学生なのかによって、知りたい情報はまったく違う。

経営者なら、導入効果や費用について知りたいだろう。

技術者なら、使っている技術やシステム構成について知りたいだろう。

学生なら、その会社がどんな仕事をしていて、どんな人が働いているのか知りたいかもしれない。

そんな実用的な話だけじゃなく、どんな本を読めばいいかお薦めしてくれてもいいはずだ。

従来のWebサイトでは、その全員に同じメニューを見せていた。

しかしAIがあれば、相手が何を求めているのかを会話から理解し、その人に必要な情報だけを、その人にふさわしい形で提示することができる。

しかも、画面の構成さえ変えられる。会社の歴史について聞かれたら年表を表示する。

製品を比較したいと言われたら比較表を表示する。

技術的な仕組みを知りたいと言われたら図解を表示する。

一人一人の訪問者に合わせて、Webサイトそのものを組み立て直すのである。

これは、いわゆるパーソナライズとは少し違う。

従来のパーソナライズは、あらかじめ作ったページや商品一覧の中から、相手が好みそうなものを選んで表示していた。

しかし、AIと融合したWebサイトでは、訪問者が何をしたいのかによって、情報の構造そのものが変わる。

Webサイトは、固定されたページの集合ではなく、その場で生成される情報空間になっていく。

AIに仕事を任せ、人間は本当に重要な仕事をする

僕は、AIによって営業担当者が不要になると言いたいわけではない。

むしろ、人間の営業担当者には、もっと人間にしかできない仕事をしてもらえばいいと思っている。

企業同士の取引には、信頼関係が欠かせない。

大きな契約になればなるほど、最後に重要なのは人間同士の関係である。

相手の事情を理解し、長期的な関係を築き、予期せぬ問題が起きたときに責任を持って対応する。

こういう仕事まで、簡単にAIに任せられるとは思わない。

しかし、問い合わせの最初の段階で会社概要を説明したり、資料を案内したり、何を求めているのかを整理したりすることは、必ずしも人間がやらなくてもいい。

むしろ、AIの方が向いていることもある。たとえばAIなら深夜でも対応できるし、相手が何度同じ質問をしても嫌な顔をしない。技術的な質問が来ても、適切な情報が用意されていれば、そこから必要な説明を探し出せる。

英語で質問されたら英語で、日本語で質問されたら日本語で答えることもできる。AIを人間の代用品として考えるのではなく、人間に仕事を引き継ぐまでの新しい窓口として考えることが重要なのだ。

もちろん、AIが誤った説明をしたり、存在しない製品を紹介したりしては困る。今回の僕のWebサイトでも、画面に表示する情報は、原則として実在する記事や書籍などに限定している。

AIに好き勝手な営業トークをさせるのではなく、会社が用意した正しい情報を使い、相手に合わせて説明させる。さらに、本格的な企業向けシステムとして使うなら、個人情報の取り扱い、会話履歴の保存、営業部門への情報共有についても、明確なルールが必要になる。

訪問者が気軽に質問した内容を、本人の知らないところで営業データに変換してしまうような仕組みでは、かえって信頼を失うだろう。

AIに仕事を任せるというのは、AIに無制限の権限を与えることではない。会社の情報を適切に理解し、その範囲で訪問者を案内し、必要なところで人間につなぐ。そこまでできれば、十分に価値がある。

Webは「大量の人に同じものを見せる」時代から変わる

考えてみれば、Webはこれまで、情報を大量の人に安く届けるという方向に進化してきた。

新聞や雑誌のような紙の媒体と違い、一度情報を公開すれば、世界中の人がほとんど追加費用なしに閲覧できる。

これはWebの大きな革命だった。

しかし、AIが普及したことで、もう一つの可能性が生まれてきた。少数の人に対して、それぞれまったく違う体験を提供するWebである。

Webが普及した当初、企業がWebサイトを持つこと自体に意味があった。

その後は検索エンジンに見つけてもらうことが重要になり、SEOという考え方が生まれた。

さらに、アクセス解析によって訪問者の行動を測定し、問い合わせや購入につなげるための工夫が進んできた。

これまでは、いかに多くの人をWebサイトに集めるかが重要だった。

しかし、AIによって、集めた人にどれだけ適切な体験を提供できるかが、ますます重要になるのではないか。

もちろん、検索エンジンから閲覧できる通常のページも、これからも必要だろう。AIを使いたくない人もいるし、AIの応答を待たずに情報だけ確認したい人もいる。

だから、僕の作ったWebサイトでも、通常のコンテンツ配信とAIの計算処理は分離している。

AIが混雑して使えなくなっても、普通のWebサイトとして必要な情報は閲覧できる。だが、訪問者が希望すれば、その瞬間からAIが一対一で案内してくれる。

ここには、従来のWebサイトとは違う価値がある。

会社のホームページを、単なる宣伝媒体として考えるのではなく、会社が訪問者を最初に迎える場所として考える。

そうすると、Webサイトの設計思想はまったく違うものに進化する必要がある。

会社が優秀な受付担当者を一人雇ったとしよう。

その受付担当者は、来客の用件を聞き、適切な担当者につなぎ、必要な資料を用意してくれる。

来客が一日に数人しかいなかったとしても、その会社にとって重要な顧客であれば、受付の仕事に十分な価値はある。Webサイトだって同じではないか。

しかも、AIの受付担当者なら、訪問者がいない時間には別の仕事をさせることもできるし、必要に応じて計算資源を増減させることもできる。これまで企業のWebサイトは、維持費をなるべく安くすることを考えてきた。これからは、訪問者一人にどれだけ価値のある体験を提供できるかを考えるべきなのだと思う。

次のWebサイトは「訪問するもの」ではなく「会話するもの」になる

今回、実際にWebサイトをAI化してみて、僕自身も驚いたことがある。それは、AIが単に言葉を返すだけでなく、画面そのものを変化させると、Webサイトとの距離感が大きく変わるということだ。

質問すると、画面が動き始める。

まだAIが喋り始めていないのに、こちらが尋ねたことに合わせて情報が並び始める。実際、今回のシステムでは、発話が終わってから画面が変化し始めるまで、およそ0.3秒から0.9秒だった。

声が返ってくるのは約2.3秒後だが、それよりも先に画面が反応する。

まるで、こちらの話を聞いた相手が、資料を探し始めたような感覚になる。

この体験は、従来のチャットボットとも、普通のWebサイトとも違う。

そこには、人間とコンピュータの新しい関係がある。

思えば、僕は子供の頃から、人間がコンピュータに合わせるのではなく、コンピュータの方が人間に合わせるべきだと考えてきた。

Webの世界では、これまでアクセス数が多いことが正義だった。

しかし、これからはアクセス数が少ないことが、逆に新しい体験を作るための条件になるかもしれない。

人があまり来ないWebサイトだからこそ、来てくれた人を大切にできる。

そのためにGPUを使うのである。

考えてみれば、人間の営業担当者が一人の顧客に何時間もかけることは、何も不思議ではない。それなのに、Webサイトを訪れた顧客一人にGPUを数分間使うことを、なぜ贅沢だと思う必要があるのだろうか。

企業のWebサイトを訪れる人は、単なるPVの1カウントではない。その人は、将来の顧客かもしれないし、取引先かもしれないし、一緒に何かを作る仲間になるかもしれない。

そういう人に対して、少しばかり計算資源を使って丁寧に対応することは、決して無駄ではない。むしろ、これまでのWebサイトが、あまりにも来客に対して無愛想だったのかもしれない。

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