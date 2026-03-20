GPUの進化が生む、新しいAIリスク

AIチップの進化が速すぎて、建設に時間のかかるデータセンターが完成する頃には「旧世代設備」になるという問題が、AIインフラ投資の大きなリスクとして浮上している。

生成AIの競争は、アルゴリズムの優劣から計算力の確保へと急速に軸足を移している。AIモデルの性能は、学習に用いるGPUの世代に大きく左右されるからである。

AI競争に呼応する形で、半導体メーカーNVIDIAは、次々と高性能なチップを作り出してきた。2020年のA100に対して、2022年に登場したH100はAIトレーニング性能が数倍に向上し、さらに2024年に発表されたBlackwell（B200など）ではH100に比べてAI推論性能が数倍規模で高まったとされる。競争の激化を受け、NVIDIAは従来の「約2年ごとのGPU世代更新」から「毎年新世代を投入する年次リリースサイクル」へ移行すると発表している。

チップの性能が急激に向上することで、新たな問題が浮上してきた。AIチップの進化速度とデータセンター建設の時間差が問題になっているのである。AIの計算を行うGPUは数年単位で世代が更新されるが、それを収めるのに必要な巨大なAIデータセンターは完成まで数年を要するため、ギャップが生まれるのである。

ゲーミングPCやAI開発用のPCを自作したことがある人はよく分かっていることだが、新しいチップが出たら単にそれを置き換えるだけでよい、ということではないのである。高性能なチップはより高い電力を要求するので電源やケーブルを新しくする必要があるし、冷却についても考えなければならない。計算資源を収める箱となるデータセンターの設計は「チップありき」で決まる部分が大きい。データセンターは、PCのケースや電源のように簡単に取り替えることができない。

AIインフラは今、「データセンターが完成したときには古くなるかもしれない」という、これまでのITインフラにはなかった技術的陳腐化のリスクを抱え始めているのだ。

Stargateが示す新しいリスク構造

この問題を象徴するのが、OpenAIとOracleが進めているAIデータセンター計画「Stargate」だ。OpenAIは膨大なAI計算力を確保するため、日本のソフトバンク、アブダビの投資会社MGXの資金を巻き込みながら巨大なAIデータセンターの建設を進めてきた。しかし最近になり、OpenAIがテキサスの拡張計画から距離を置き始めたと報じられている。

背景にはGPU世代の問題がある。AIチップの進化があまりにも速いため、建設中のデータセンターが最新世代のGPUに最適化されていない可能性が出てきたからである。OpenAIのように自前の計算資源を持たないAI企業にとって、競争力の源泉である「計算力の確保」は企業の死活に関わる課題だ。もし新しいGPUを使えないなら、投資したインフラの価値は大きく下がってしまう。

GoogleやAmazonのような巨大テック企業も、AIインフラに巨額の投資を行っているという点では同じである。しかし、彼らのリスク構造は少し異なる。

GoogleはAI専用チップであるTPUを自社開発しており、チップとデータセンター設計を同時に進める垂直統合型の戦略を採用している。AmazonもAIチップ「Trainium」を開発し、データセンターをAI以外のクラウド用途にも転用できる構造を持つ。

世代が古くなったチップは、より低価格のサービスに転用できるのも、自前でサービスを持っている強みの一つだ。チップやインフラ、アルゴリズム開発を含めたAI製品のライフサイクルを、うまく活用できるようビジネスを設計しやすいのだ。自社向けにAI機能を提供でき、資金とAI需要を生み出すFacebookのようなプラットフォームを持っているMetaも、GoogleやAmazonと事情は似ている。

一方のOracleは、AIインフラ投資を借入によって拡大してきた。主要顧客であるOpenAIが利用を減らせば、巨額の設備投資が回収できない可能性がある。Stargateは、AIインフラが抱える新しい構造リスクと、事業全体の変化を象徴する事例なのである。

AI企業に求められる「持続可能性」

そしてこうした動きを見ると、AI産業そのものが大きく変化していることがわかる。かつてAI競争の中心は「どの企業がより優れたモデルを作れるか」だった。しかし現在の競争は、GPU、データセンター、電力といったインフラの確保へと移りつつある。

物理的な実体を持たないAIモデルから、実体を持つインフラへと競争の主体が移ったのである。データセンターのような物理的インフラは、ソフトウエアとして実装されるAIモデルと異なり、簡単に構築や更新ができない。持続可能な計画の上に事業を進め、長期間にわたって運営してゆくことが求められる。

一時的に資金を集め、成功したら巨大なリターンを得る、というような資金モデルが、もはや成り立たない時代に入っているのだ。OpenAIもこのことはよく分かっているはずで、自社の収益構造を改善しようと躍起である。iMacなどをデザインしたジョニー・アイブをデザイナーとして迎え入れハードウエアを作ろうとしたり、米国防省との契約を結んだのもその一貫と言えるかもしれない。軍需と結びつくことで多くの個人ユーザの間で反発の声も上がっているが、その代わりに大口で安定した顧客を手に入れたことは、収益構造の改善に大きく寄与したはずだ。

データセンター自体の建築は進んでいるものの、Stargate計画は2026年に入ってOpenAIの意向で拡張計画が中止されたことが報じられている。さらにOracleが数万人規模のレイオフを発表するのではないかというニュースも流れた。AI競争から一番に脱落するのは同社なのではないかとささやかれ始めている。

2025年末に「今年一番儲かったのはOracleのラリー・エリソンだ」というニュースが駆け巡った。たった数ヶ月で潮向きが大きく変わったようである。

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