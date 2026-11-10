日本の物理学の軌跡を次世代へ／物理遺産第一回を認定（シュレディンガーの水曜日／11月18日19時開催）

シュレディンガーの水曜日事務局 Schrödinger オンラインイベント「シュレディンガーの水曜日」の運営事務局です。東京工業大学・物質理工学院・原正彦研究室で始まった、WirelessWireNewsが主催するオンライン・サイエンスカフェです。常識を超えた不思議な現象に溢れた物質科学（material science）を中心に、日本の研究開発力の凄まじさと面白さを知っていただくのが目的です。

日本物理遺産は、物理学に関連する歴史資料の保存と継承をはかり、物理学の社会的貢献の広報と先人の業績に対する誇りの醸成に貢献することを目的とした制度として発足しました。研究や教育などに関わる、さまざまな形態の「物理学の記憶」を対象とし、「日本において、または日本人が中心となって達成された物理学研究の重要な成果を示すものであって、学術上の価値が特に高いもの」そして「日本における物理学の研究・教育等の在り方の推移を理解するため欠くことのできないもののうち、特に重要なもの」と定めさせていただきました。重要な研究・教育などが行われた場所の遺構である「史跡・旧跡」（第1類）と、それらに関わる文書や機器・装置などの「歴史資料」（第2類）という、2つの類別があります。そして2026年9月16日 日本物理遺産の第1期認定遺産を発表し、Webサイトが公開されました。認定された遺産は下記のとおりです。

理化学研究所3号サイクロトロン（RIKEN Cyclotron No. 3）／カーボンナノチューブを発見した電子顕微鏡（The Electron Microscope Used to Discover Carbon Nanotubes）／湯川秀樹史料（Hideki Yukawa’s Historical Documents）／東北大学金属材料研究所および本多記念館に所蔵する資料群（the Birthplace of Physical Metallurgy and Magnetism Research in Japan）／寺田寅彦資料群と関連史跡（Terada Torahiko Materials and the Related Historical Sites）

11月18日の「シュレディンガーの水曜日」はこの日本物理遺産委員会の長谷川修司氏（物理遺産委員会・委員長／東京大学）、岡本拓司氏（東京大学）、有賀暢迪氏（一橋大学）にご登場いただき、今回の日本物理遺産制定制度発足、今回の認定遺産が決まるまでの議論、そして若い研究者に伝えたいメッセージ、日本の科学技術のこれから等について語っていただきます。

聞き手・司会はいつもの原正彦氏（JSPS）と長谷川修司氏（日本物理遺産委員会・委員長）です。奮ってご参加ください。

開催概要

名称 「シュレディンガーの水曜日」

日本の物理学の軌跡を次世代へ／物理遺産第一回を認定

Passing On The Scientific Legacy of Japanese Physics 開催日時 2026年11月18日（水） 19:00～21:00 話題提供者

（敬称略） 長谷川修司（物理遺産委員会・委員長／東京大学名誉教授） 岡本拓司（物理遺産委員会・委員／東京大学大学院総合文化研究科・教授） 有賀暢迪氏（物理遺産委員会・委員／一橋大学大学院 言語社会研究科・教授） 実施形態と参加方法 Zoomウェビナー（Webinar）を利用したオンラインイベントです。

お申し込みはこちらから 参加料 無料 申込期限 2026年11月18日（水）の18時まで 主催 「シュレディンガーの水曜日編集委員会」／スタイル株式会社 後援 日本物理学会（予定）

※プログラムの内容・時間などは予告なく変更となる可能性があります。ご了承ください。

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