フィジカルAIの次の焦点は「安全」へ

NVIDIAは6月22日、ロボットやフィジカルAI向けの安全システム「NVIDIA Halos for Robotics」を発表した。自動運転分野で培ってきた安全技術を、産業ロボットや人型ロボットへ展開するものだ。

フィジカルAIでは、AIがカメラやセンサーから周囲の状況を把握し、自ら判断して現実世界で行動する。しかし、生成AIが誤った文章を出力する場合と異なり、ロボットの判断ミスは人や設備への物理的な被害につながりかねない。ロボットが人間と同じ場所で働くには、「どれだけ賢く動けるか」だけでなく、「異常時に確実に止まれるか」が重要になる。

Halos for Roboticsは、安全機能を備えたコンピューター「IGX Thor」、安全関連の機能を担う「Halos OS」、センサー接続、検査・認証支援などを一つの体系にまとめたものだ。NVIDIAはこれを、業界初の包括的なフルスタック安全システムと位置付けている。

特徴的なのが、ロボット本体のセンサーだけに頼らない「Outside-In Safety」という考え方だ。工場内に設置した外部カメラやAIエージェント、分散センサーを組み合わせて作業員や車両を監視し、必要に応じてロボットを減速・停止させる。照明の変化やカメラの遮蔽などで認識の信頼性が低下した場合にも、安全な動作状態へ戻す仕組みを備える。

最初の採用企業は、人型ロボット「Digit」を開発する米Agility Roboticsだ。同社はAmazonやGXO、Toyota CanadaなどとDigitの導入・実証を進めており、NVIDIAの技術を使って人間検知システムの安全性を高める計画だ。

今回の発表は、日本企業にとっても示唆的である。生成AIの基盤モデル競争では米国企業が先行したが、フィジカルAIはソフトウェアだけでは成立しない。ロボット本体、モーター、センサー、制御技術に加え、工場への導入、安全設計、保守までが必要になる。

国際ロボット連盟（IFR）によると、日本では2024年末時点で約45万台の産業ロボットが稼働し、世界全体の約10％を占める。FANUCや安川電機、川崎重工業、デンソーなど、ロボットや工場自動化を支える企業も多い。

日本の勝機は、必ずしも国産の人型ロボットだけで世界を席巻することではない。海外のAIやロボットを、日本の工場や物流現場で安全かつ安定的に稼働させるための部品、システム、導入ノウハウにも大きな機会がある。

フィジカルAIの競争軸が「最も賢いロボット」から「安全に現場へ導入できる仕組み」へ広がれば、日本の製造業が蓄積してきた知見が、再び強みになる可能性がある。ただし、そのためにはハードウェアの強みを、AIモデルや安全ソフトウェアと結び付けられるかが問われる。

（中村 航／翻訳家）

参照

NVIDIA Announces Halos for Robotics, the Industry’s First Full-Stack Safety System for Physical AI

Inside NVIDIA Halos for Robotics: A Full-Stack Functional Safety System for Physical AI

World Robotics 2025 – Industrial Robots

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