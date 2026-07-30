David BowieとTwiggy （1）／欧州学術事情（原正彦）

私は、大学の教員を定年退職してから今年で3年が経ちました。ロンドンに来てからは1年経過しました。仕事も生活もいたって快適です（とは言いつつ、元々物価が高いことに加え、なんといっても円安が….）。特に仕事環境は、ある意味、極めて理想的です。長年欧州に住んでいる私の知り合いからは「それは1年目だからでしょうね」と言われています。そうなのかもしれません。まだよくわかっていません。

定年退職した次の日から日本を離れて、ドイツの大学にお世話になり、1年間シニアフェロウとして、シンクタンク的なプロジェクトに参加して、新しい研究課題を始めました。その後、韓国の大学にご縁があり、大学のゲストハウスに１年程住み、その間、2022年から関わっていた中国の研究所のフェロウの身分で、夏休みの期間中、北京でアパートを借りて滞在しました。そしてロンドンでの仕事にご縁があり、昨年の春からロンドンに住むようになった、というわけです。

韓国、中国は、やはりアジア圏ということもあり、今までも長年、日中韓＋ASEANのプロジェクトを続けて来ましたので、住んでみて初めて感じることがありつつも、ある意味、想定の範囲内でした。一方で、私は普通よりは少しは多く、国際交流の仕事で欧米を行き来して来ましたが、実際にロンドンという現場で腰を落ち着けて仕事をしてみると、何て快適なことか、何て日本は難しい国だったのか、を実感することになりました。これは感覚的なことで、この違いは言葉で上手く表現できないのですが、この場を借りて、少しずつ、そのニュアンスを書き綴ってみたいと思います。

そして「それは１年目だから」と言う、ビギナーズラック的なことなのか、ちょうど1年が過ぎて、これからのシーズン2で想うこと、改めて観えて来ること、感じ方の変化などを報告して行くことが出来ればと思います。

見出しにある「David BowieとTwiggy」については次回から原稿を書いていきますが、まずはその前に「半導体量子デバイスの大規模スケール化と国際交流／国際共同研究の重要性（シュレディンガーの水曜日）」を8月5日に開催します。こちらで皆さんとお目にかかれれば幸いです。

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