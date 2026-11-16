新材料の手がかりは、古い記録に（中村 航）

性能のよい電池や、水をきれいにする装置。その開発に役立つ材料を探すとき、これから作る物質だけに目を向ける必要はない。何十年も前に誰かが作り、記録に残した材料が、新しい用途の手がかりになることもある。

スウェーデンのリンショーピング大学などの研究チームは、AIを使って過去の材料データを調べ、見過ごされていた物質を探し出した。その成果を、新たな材料の合成にもつなげている。研究は2026年10月29日、科学誌「サイエンス」に掲載された。

対象は「MXene（マキシン）」と呼ばれる材料の仲間だ。原子数層分の厚さしかない薄い構造を持ち、重さの割に表面積が大きい。構成する元素などによって性質が変わり、エネルギーの貯蔵や水の浄化などへの応用が期待されている。

MXeneが材料群として初めて報告されたのは2011年だ。ただ、それ以前にも、同じような構造を持つ物質が別の分類で記録されていた。研究チームはAIに材料の構造の特徴を学ばせ、原子の並び方などを手がかりにデータベースを調べた。その結果、過去に合成されていたものの、MXeneとして認識されていなかった33種類の候補を見つけた。

研究チームは、この知見をもとに7種類の多層MXeneを合成した。さらに、希土類元素を含む11種類の新たなMXeneも作り出した。古い記録を整理するだけでなく、次にどんな材料を作るかを考える手がかりにしたのである。

材料の作り方にも工夫がある。いったん反応を始めると、反応で生じる熱によって合成が進む方法を採用した。外部から加熱し続ける必要がなく、数分で合成できるという。ただし、製品に使うには、用途に応じた性能や、安定して大量に作れるかをさらに確かめる必要がある。

新しい研究成果が積み重なるほど、過去の知識を見渡すのは難しくなる。発表された当時とは違う視点で記録を読み直せば、価値が見えてくる物質もあるだろう。AIがそうしたつながりを拾えるなら、埋もれていたデータにも、次の実験の出発点になる機会が増えそうだ。（中村 航／翻訳家）

参照

Linkoping University；Hidden and forgotten 2D materials are discovered with AI

Science；Data-driven discovery and rapid, direct synthesis of MXenes

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