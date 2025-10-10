仁科博士のゲッチンゲン（Göttingen）の家―日本のノーベル賞の意外な原点

The house in Göttingen where Dr. Nishina lived

今まさに、今年2025年のノーベル賞の発表が行われています。そして、生理学・医学賞、化学賞と、日本人研究者の受賞が続いています。

日本人のノーベル賞受賞者は、1949年の湯川秀樹博士に始まり、1965年の朝永振一郎博士へと続き、現在に至ります。考えてみますと、戦後間もない時期に、世界で評価される最先端の研究を行うことが出来た背景には、1946年に理化学研究所（理研）の第４代所長に就任した物理学者、仁科芳雄博士の功績が大きく影響していると考えられます。

1920年に理研の研究員補となるやいなや、翌年の1921年に、仁科博士に２年間のヨーロッパ留学を許した理研。そして、もっと学びたいという気持ちから、理研からのサポートが終わる1923年に、デンマークのニールス・ボーア（Niels Bohr）博士に直接手紙を書いた仁科博士。そして、博士号を取る前の、それも日本から来た若者を５年以上サポートしたボーア博士。そこに「科学者たちの自由な楽園」の源泉を感じます。

撮影：原正彦

写真は、そのニールス・ボア博士に宛てた手紙に書かれた、当時の仁科博士の住所を頼りに探しあてた、彼が住んでいたゲッチンゲン（Göttingen：ニーダーザクセン州・ゲッチンゲン郡）の家です。どの窓の部屋にいたかは定かではありませんが、仁科博士は、この窓からドイツの風景を眺めながら、デンマークのボーア博士への手紙を綴っていた、ということになります。つまりこの建物に日本のノーベル賞の原点があるのかもしれない、と考えることもできるわけです。

