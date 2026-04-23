アート、工芸、民藝、デザイン、いったい何が違うのか

八十雅世 masayo_yaso 情報技術開発株式会社 経営企画部・マネージャー 早稲田大学第一文学部美術史学専修卒、早稲田大学大学院経営管理研究科（Waseda Business School）にてMBA取得。技術調査部門や新規事業チーム、マーケティング・プロモーション企画職などを経て、現職。2024年4月より「シュレディンガーの水曜日」編集長を兼務。

アートに触れようとすると、その周辺に「工芸」「民藝」「デザイン」といった、よく似た言葉が並んでいることに気づくはずです。どれもどこか重なり合っているようで、その違いは意外とわかりにくいものです

本稿では、それぞれの違いについてわかりやすさを優先して整理してみます。

先に結論を述べるなら、「すべての分野の境界は溶け出しているので、最終的には気ままに見ればいい」ということになります。ただし、少しでも前提知識があると、その「気ままさ」の解像度はぐっと上がります。

そこで本稿では、歴史的背景を踏まえながら話を進めていきます。

近代に起きた「分化」

遡りすぎると話は一気に複雑になります。そこで注目するのは「近代」です。西洋では18世紀末から、日本では明治維新以降といった時期といえるでしょう。

この時期に重要なのが、「芸術」と「技術」の分化です。“Artが「芸術」とも「技術」とも訳されるのは、語源であるラテン語のarsが、近代的な意味での美的かそうでないかという点では未分別な「わざ」を意味していたからであり、歴史的にはこの2つのものが分化してゆくのが近代である。”（酒井紀幸・山本恵子『美／学』）といわれています。

産業革命による社会構造の変化が、この分化に強く関係していました。

工芸

この「分化」の影響を大きく受けたのが工芸です。

秋元雄史氏は、工芸とは、“木、土、漆などの自然素材を原材料にした手工業的な生産方法であり、伝統的に蓄積された高度な技術力を駆使して生まれた物品といったところ”としています（『工芸未来派 アート化する新しい工芸』）。

日本では江戸時代まで、「美術」と「工芸」は明確に分かれていたわけではなく、絵画や器、装飾品などが同じ文化の中で扱われていました。しかし明治時代以降、“鑑賞以外のいかなる実用性も持たない作品を上位に位置付ける西洋の芸術至上主義的な価値観が流入した結果、工芸の地位は絵画や彫刻よりも下位に追いやられ”ました（暮沢剛巳『現代美術のキーワード100』）。

とはいえ現在では、工芸は多様な展開をみせており、いわゆる伝統工芸もあれば、芸術性を強めた現代アート的な工芸もあります。

民藝

こうした工芸の文脈の中から生まれた思想運動が「民藝」です。

「民藝」という言葉は、1925年に思想家の柳宗悦によって提唱されました。彼は民藝を、“民衆が日々用いる工藝品”“普段使いにするもの、誰でも日々用いるもの、毎日の衣食住に直接必要な品々。”と定義しました（柳宗悦『民藝とは何か』）。そして、無名の職人によって作られ、日常生活で使われる品々の中にこそ本来の美が宿ると考えました。これは「用の美」と呼ばれます。美しさを求めて装飾的になった工芸品にはない「美」が日常品の中にあると、新しい価値観を提案したのです。

そのため民藝は、特定の作品ジャンルというよりも、「どのようなものを美しいとみなすか」という価値観や姿勢に近いものだといえるでしょう。

なお、この民藝運動と関連するものとして、アーツ・アンド・クラフツ運動が取り上げられることがあります。これは、19世紀後半・イギリスにて、ウィリアム・モリスを中心に、産業革命以降の大量生産の広がりの中で生じた、品質の問題や労働のあり方への違和感を背景に、手仕事の価値を見直そうとした運動です。その活動の中で、ウィリアム・モリスは樹木や草花をモチーフとした美しいテキスタイルや壁紙を数多く残しました。最近では、100円ショップでウィリアム・モリス柄の小物を見かけることもあります。大量生産に異議を唱えた人物のデザインが、大量生産の象徴のような場所で流通している——そう考えると、少し不思議な気分にもなります。とはいえ結果として、多くの人が豊かな彼の遺産に触れられているのもまた事実です。

デザイン

一般的には、アートが個人の表現に重きを置くのに対し、デザインは「誰かのために」「目的に応じて」なされる創造行為だと説明されます。つまり、機能や使いやすさ、社会的な要請と深く結びついている点が特徴です。さらに「工芸」や「民藝」との違いとして挙げられるのが、機械による大量生産も射程に含んでいることです。

現代のデザインを語る上で欠かせないのが、1919年にドイツで設立された芸術学校「バウハウス」です。第一次世界大戦後の社会において、「芸術」と「技術」の統一を掲げ、美術・工芸・建築といった幅広い分野を横断する教育が行われました。

このバウハウスが設立された背景には、労働者のための新しい生活の模索や、産業と生活を結びつける新たな仕組みへの関心がありました。“ドイツに始まったモダン・デザイン運動は、直接的には第一次世界大戦という混乱の直後に生まれたが、それは以前から産業革命で生まれた労働者のための、無駄のない住宅環境を彼らの手に渡そうとし、さらに暮らし方そのもの、生活改革運動にまで至る、という社会主義的モダンの前哨戦があった”（竹原あき子『バウハウスーモダン・デザインの源流』）と言います。過去の装飾的なデザインは権力者のものとされ、労働者のためのデザインが求められました。そして、大量生産も視野に入れたモダン・デザインが発展していきます。

ジャンルの境界は揺らぐ

ちなみに柳宗悦は「工芸」の中に「機械的工芸」もあるとしており、機械生産自体を否定していたわけではありません。そう考えると、「デザイン」と「工芸」の線引きを、バシッと決めるのは極めて難しい問題です。専門家でも頭を悩ませるのではないでしょうか。

ただ、ここまで見てきて浮かび上がってくるのは、「工芸」「民藝」「デザイン」とも、実用性と美の関係に何らかの形で向き合ってきた領域だということです。

しかし現在では、その前提自体が揺らいでいます。アートは必ずしも「美しさ」を目的とするものではなくなり、社会や価値観に対する問いかけを重視する作品も多くなりました。一方でデザインも、単なる問題解決にとどまらず、未来のあり方そのものを問い直す「スペキュラティブ・デザイン」のような領域へと広がっています。

「もつれの時代」のKrebs Cycle of Creativity

こうした分野の揺らぎや重なりを示しているのが、Neri Oxmanが提唱した「Krebs Cycle of Creativity」という概念的なモデルです（Age of Entanglement）。

彼女は、現代を「もつれの時代」（= Age of Entanglement）とし、創造性が以下の4つの領域を循環することで生まれると考えました。

・Science：世界を説明、予測し、情報を知識へ変換する。

・Engineering：科学的知識を応用して経験的な問題に対する解決策を編み出し、知識を実用性へ変換する。

・Design：機能性を最大化して人間の体験を向上させる解決策を具現化し、実用性を行動へ変換する。

・Art：人間の行動に疑問を投げかけ、世界に対する意識を高め、行動を新たな知覚へ変換する。

これらの領域は、従来は異なる専門分野とされてきましたが、それにとらわれずに巡ることで、創造性が発揮されていくとされているのです。

なお、ここでいう「Art」は、広い意味での芸術というよりも、現代アートに近い役割——つまり「問いを立てるもの」として位置づけられていると考えると理解しやすいでしょう。（現代アートの定義については過去記事「そもそも「現代アート」とはなにか」をご覧ください）

さらにこのモデルはバージョンアップを重ね、4領域を分解するように、それらを構成する要素・単位に着目して発展していきます。それにあたっては、バウハウスのカリキュラム図に着想を得ているそうです。ただし、バウハウスのカリキュラム図では中心に「建築」が据えられましたが、Krebs Cycle of Creativity Ⅲでは「awareness（認識・気づき）」が置かれました。そして、人工物のみにとらわれない、自然物への視点も追加されています。

分化からもつれへ

アート、工芸、民藝、デザイン。それぞれは歴史の中で分かれ、そしていま再び絡み、もつれ合い始めています。

だからこそ、「これは何のジャンルか」と厳密に分類すること以上に、その背景にある考え方や価値観に目を向けることが重要なのかもしれません。

そうした視点を持ったうえで、あとは気ままに楽しめばいい。最初に述べた結論に、やはり戻ってきます。

（八十雅世／情報技術開発株式会社 経営企画部・マネージャー）

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