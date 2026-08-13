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写真にある現代アートの入口（八十雅世）

八十雅世 masayo_yaso 情報技術開発株式会社 経営企画部・マネージャー 早稲田大学第一文学部美術史学専修卒、早稲田大学大学院経営管理研究科（Waseda Business School）にてMBA取得。技術調査部門や新規事業チーム、マーケティング・プロモーション企画職などを経て、現職。2024年4月より「シュレディンガーの水曜日」編集長を兼務。

「現代アートは気軽な気持ちで見に行って」と再三呼びかけている私ですが、いざ冷静に現代アート初心者におすすめの展覧会を選ぼうとすると、少し迷ってしまいます。

作品を楽しむには、どこか一つでも自分にとって身近に感じられる要素があったほうが、作品との距離はぐっと縮まります。せっかく足を運んでもらうなら、「あ、そういうことか」という小さな発見を持ち帰ってほしい。作品との距離を感じたまま帰ってほしくはありません。

そこで思い浮かんだのが、「写真展」です。

「現代アートは難しい」と感じる人でも、写真は日常的に接しているメディアです。そのため鑑賞のハードルが比較的低く、現代アートの入口として最適なのではないかと思います。その理由をいくつか挙げてみます。

私たちはすでに写真家の卵である

現代アートを難しく感じる理由の一つは、「作品をどう読み解けばよいのかわからない」ことです。しかし、写真に関しては事情が異なります。

いまや私たちは、いつでもどこでも写真を撮れるようになりました。日本では多くの人がスマートフォンを持ち歩き、高性能なカメラを日常的に使っています。撮影機能だけでなく加工機能も充実し、専門知識がなくても思いどおりの一枚に近づけることができます。

食事を撮るときはおいしそうに見える角度を探し、旅先では感動が伝わるよう何枚も撮り比べ、子どもの笑顔を逃さないようシャッターを切る。そんな経験を重ねるなかで、私たちは知らず知らずのうちに「自分にとってよい写真とは何か」という感覚を身につけています。

だから写真展では、「この写真、なんだか好き」「こちらのほうが印象に残る」と、自分の感覚を出発点に鑑賞を始められるのです。

私たちの身の回りの世界が被写体である

現代アートには、抽象画のように、一見しただけでは何が描かれているのかわからない作品もあります。それが魅力でもありますが、初心者にとっては最初の壁になることもあります。

一方、写真は原則として現実世界を被写体にしています。人物、草木、建物、動物、日用品といったものが中心であり、「何が写っているか」はすぐに理解できます。だから鑑賞は自然と次の問い──「なぜこれを撮ったのだろう」「なぜこの瞬間だったのだろう」「なぜこの距離から撮ったのだろう」といった、より作品を深く理解するための疑問に進むことができます。被写体が理解できるからこそ、作者の意図や背景へと意識が向かいやすいのです。

これは現代アート鑑賞で重要な、「作品がどのような問いを投げかけているのか」を考える姿勢にもつながります。写真展は、現代アートの見方を身につける格好の練習の場にもなるでしょう。

誰かの「世界の見方」を体験できる

写真展の面白さは、技術の巧拙だけではありません。むしろ「この人は、世界のこんなところを見ているのか」という視点との出会いにあります。写真家によって世界の切り取り方はまったく異なります。さらに、その違いは一枚だけでなくシリーズ作品になると、より鮮明になります。一枚では偶然に見えた写真も、十枚、二十枚と並ぶと、「この人はずっとこのテーマを見続けているのだ」とわかります。そこでは写真一枚一枚よりも、写真家が世界をどう捉えているのかが浮かび上がってきます。

写真家・潮田登久子氏の代表作《冷蔵庫／Ice Box》は、その好例でしょう。1981年から2003年頃まで、およそ23年間にわたって、さまざまな家庭の冷蔵庫を撮り続けたシリーズです。大量生産された無機質な冷蔵庫も、それぞれの家庭で使われることで少しずつ個性を帯びていきます。そして、それらがシリーズとして並ぶことで、その違いがいっそう際立ちます。そこに家族の姿は写っていません。しかし、冷蔵庫を通して、その家族の暮らしや時間までもが、静かに立ち上がってくるのです。

写真展をどう選ぶか

では、いざ写真展に行こうとした時、どこから選べばいいのでしょうか。

一番確かなのは、写真を専門とする美術館へ足を運ぶことです。その代表格が、東京都写真美術館です。この美術館は、日本で初めての写真と映像に関する総合的な美術館として1995年に東京・恵比寿に開館しました。

なかでも、複数の写真家によるグループ展をおすすめします。というのも、一人の作家による個展だと、まれに自分の好みに合わず、楽しみきれないことがあります。一方、グループ展であれば、複数の作風に触れられるため、「この人の作品は好きだ」と思える写真家に出会える可能性が高まります。

身近に写真専門の美術館が見つからない場合は、アートイベントのポータルサイトで探すのもよいでしょう。例えば、Tokyo Art Beatでは、首都圏を中心に国内の展覧会情報を検索でき、ジャンルを「写真」に絞り込むこともできます。

気になる写真展が見つかったら、あとは深く考えすぎず、鑑賞しにいって大丈夫です。私たちはすでに写真を撮る経験を積み、自分なりの「よい写真」の感覚を持っています。だから、ポスターやメインビジュアルを見て、「なんだか印象に残る」と感じた展覧会を選べばよいのです。

写真展は日本人に向いている？

日本のアートシーンにおいて、鉄板ともいえる展覧会テーマが「印象派」と「浮世絵」です。人気があり集客も見込めるからでしょう。毎年のように、この二つをテーマにした展覧会が開催されています。

私には、この二つには「日常にある題材をどう見るか」という共通点があるように思えます。印象派は、近代の市民生活や身近な風景を描きながら、光の捉え方を追究しました。浮世絵は、江戸の流行や日常を、大胆な構図や視点で切り取りました。

そう考えると、身近な世界を被写体とする写真にも、日本人が親しみやすいアートとして大きな可能性があるのではないでしょうか。

もっとも、写真が最初から現代アート界で高く評価されていたわけではありません。

写真を中心に作品を展開する現代アーティスト・杉本博司氏は、自身が現代アートの世界に飛び込んだ当時を振り返り、次のように述べています。

“写真はアートではないと思われている。よしんばアートだとしてもアート界の二流市民だ。この二流市民を一流市民にしてみせよう。こうして私は写真を媒体として写真を裏切り、現代美術作家として世に出ることを決意した。”（杉本博司『影老日記』）

杉本氏が現代アートの世界へ踏み出した1970年代前半、写真はまだアートとして十分な評価を受けているとは言い難い存在でした。写真は歴史的に見れば比較的新しい表現であり、美術の世界では後発のジャンルだったのです。

しかし、だからこそ私たちの日常と近く、私たちは見る側としても撮る側としても経験があります。その意味で、写真展は現代アートへの入口として、これ以上ないほど親しみやすい場所なのではないでしょうか。

（八十雅世／情報技術開発株式会社 経営企画部・マネージャー）

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