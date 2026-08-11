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ロボットは、オフィス街では育たない（中村航）

ロボット企業が集まる場所が変わり始めている。

注目されているのは、カリフォルニア州フリーモント（Fremont）だ。サンフランシスコやパロアルトのような華やかなオフィス街ではないことに着目したい。2026年7月16日、このフリーモントに、ロボット企業のAgility Roboticsが6万平方フィート（約5600m2）の新施設を開設した。同社のヒューマノイドロボット「Digit」が新しい技能を学び、顧客環境でより複雑な作業をこなせるようにするための、ソフトウェアと能力開発の拠点だという。Agility Roboticsはこの施設で、AI/MLソフトウェアやフィールド運用などを担う約200人の採用も進める。

フリーモントが注目されるのは、Agility Roboticsだけではない。TechCrunchは、Agility RoboticsがTeslaの「裏庭」に拠点を構えたと報じている。Teslaは同じフリーモント周辺で、人型ロボット「Optimus」の生産を始めるとみられている。さらにフリーモントには、Teslaの巨大工場をはじめ、製造スペースや産業用施設が残っている。Business Insiderも、この地域が「Robot Row」になりつつあると報じている。ロボット企業が集まり始めた一帯、という意味だ。

生成AIの企業にとって、工場の近くに拠点を置くことは特に重要ではなかった。必要なのは、優秀な研究者、データセンター、クラウド環境だった。しかしフィジカルAIは違う。ロボットは現実世界で転び、物を落とし、人や設備の近くで動く。だから開発には、仮想空間だけでなく、実際に動かし、壊し、直し、また試す場所がいる。

Agility Roboticsのフリーモント拠点は、その変化をよく示している。同社のDigitはすでに倉庫や製造現場で使われており、GXO、Schaeffler、Toyota Canadaなどでの導入実績もある。研究室のデモではなく、顧客の現場で起きる問題を開発拠点に持ち帰り、AIやソフトウェアを改善していく。その循環がフィジカルAIでは重要になる。

これは日本にとっても示唆的だ。フィジカルAIの中心地は、必ずしもソフトウェア企業が集まる都心部だけに生まれるとは限らない。工場、物流施設、部品メーカー、装置メーカー、システムインテグレーターが近くにある場所こそ、ロボットを育てる実験場になり得る。

どれほど優れたAIモデルがあっても、ロボットは画面の中では完成しない。ロボットを現実の環境で何度も試し、現場から学び、量産や保守までつなげられるか。フリーモントが示しているのは、フィジカルAIには「動く場所」と「作る場所」が必要だという、ごく物理的な条件である。

（中村 航／翻訳家）

参照

Agility Robotics: Agility Opens New Fremont Facility to Accelerate Physical AI Development

TechCrunch: Agility Robotics plants its flag in Tesla’s backyard

Business Insider: This Silicon Valley city is quietly becoming Robot Row

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