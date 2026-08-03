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トヨタ発Walden Roboticsが示す「工場で育つロボット」の現実解（中村航）

ロボットは、研究室ではなく工場で賢くなるのかもしれない。トヨタ系の研究組織から生まれたWalden Roboticsは、その可能性を正面から事業にしようとしている。

Walden Roboticsは2026年7月15日、ステルス状態を抜け、3億ドル（約490億円）のシード資金調達を発表した。評価額は11億ドル。調達はトヨタとDeviation Capitalが共同主導し、NVIDIA、Boeing、Samsung Ventures、Prologis Ventures、CoreWeave Venturesなども参加している。

同社は、Toyota Research Instituteから2026年1月にスピンアウトしたフィジカルAI企業である。CEOのRuss Tedrake氏はMIT教授で、Toyota Research InstituteでLarge Behavior Models（大規模行動モデル）を率いていた人物だ。Waldenは、製造や物流の現場で使える汎用ロボットを開発しており、同社によれば、すでに2026年2月から北米のトヨタ工場で実作業に投入されているという。

Waldenが掲げるのは、ロボットが現場で仕事をしながら継続的に学習し、改善していくという考え方だ。背景には、Diffusion PolicyやLarge Behavior Modelsといった技術がある。Diffusion Policyは、人間の実演データなどからロボットの動作を学ばせる手法で、Large Behavior Modelsは、ロボットの行動を大規模データから学習するモデル群を指す。ロボットをあらかじめ完全にプログラムしてから現場に置くのではなく、実際の作業環境の中で経験を積ませようとしている点が、Waldenの特徴である。

「工場ロボットは「見て覚える」ようになるのか、進化するロボットの学び」で紹介したMowitoも、人間の実演から産業用ロボットアームに作業を学ばせようとしていた。Waldenの発想もそれに近い。ただし、既存のロボットアームに新しい作業を教えるMowitoに対し、Waldenは汎用ロボットを実際の工場に投入し、現場で働かせながら学習させようとしている。

もう一つ興味深いのは、Waldenのロボットが完全な二足歩行ヒューマノイドではなく、車輪型を採用している点だ。これはGenesis AIのEnoにも通じる現実的な設計である。工場や物流施設のように床が整った環境では、脚で歩くことよりも、安全に、安定して、長時間動けることのほうが重要になる。派手な人型ロボットのデモよりも、まず現場で使える形を優先する姿勢が見える。

フィジカルAIに求められるのは、人間そっくりの姿よりも、現場で役に立つことだ。既存の生産システムを理解し、人と並んで働き、失敗から学び続けられるか。Walden Roboticsの登場は、フィジカルAIが「動くデモ」から「働きながら学ぶ機械」へ近づきつつあることを示している。

（中村 航／翻訳家）

参照

Walden Robotics

Interesting Engineering Video: US-based Toyota spinout’s factory robots learn from experience on the job

The Next Web: Walden Robotics launches with $300M, and no legs

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