AIエージェント基盤が刷新する企業経営の在り方：日立製作所が挑む「カスタマーゼロ」変革／ 礒田有哉（日立製作所・研究開発グループ）

現代の産業界は、労働人口の急激な減少や技能継承の断絶、さらには複雑化するグローバルな地政学リスクやサプライチェーンの分断といったさまざまな課題に直面している。そのように不確実性が拡大する状況下で、自律的に課題を認識してタスクを遂行する「Agentic AI（AIエージェント）」への期待が急速に高まっている。きっかけは2024年11月のAnthropic社によるModel Context Protocol（MCP）の公開、すなわちAIエージェントを利用する時の標準プロトコルの策定だ。これによりユーザー企業が個別にAPI（Application Programming Interface）を作り込む必要がなくなった。そしてこの動きをいち早く捉え、社内のAIエージェント基盤を構築したのが日立製作所だ。研究開発グループ Digital Innovation R&D デジタルインフライノベーションセンタ データ＆ナレッジマネジメント研究部 主任研究員 礒田 有哉に、この取り組みについて話を伺った。

（本記事は、日立製作所・研究開発グループ「最先端技術の源流」の抄録です。図解付きの全文はこちらから）

執筆：森山 和道（サイエンスライター）

日立の「カスタマーゼロ」戦略を支えるAIエージェント基盤

日立は、自らを最初の顧客「カスタマーゼロ」と捉えて、AIやデジタル技術の活用を積極的に実践し、そこから得た成果をお客さまやパートナーに提供、活用してもらうことでAIエコシステムを形成、社会に貢献していく活動を進めている。研究開発グループでは、この戦略を支えるAIエージェント基盤の研究開発を推進している。日立グループの多様なノウハウとスキルを有するAIエージェントを基盤に集約し、エコシステムの構築、複雑かつ多岐にわたる業務に対応可能なマルチエージェント技術の開発により、AI時代に適合した業務プロセスへの変革を実現する。

特に投資対効果が高い間接部門の業務をターゲットに社内検証を進めているのが特徴だ。グループ全体の業務効率を向上させ、実績のあるAIエージェントやノウハウを顧客に提供していくことが狙いだ。今後は成功事例の横展開とAIエージェントの再利用を促進し、データの保護を徹底しつつ、組織を超えたAIエージェントの共有・活用による業務効率化と新たな価値創出を加速していく。

対象業務は３層構造で捉えている。専門領域からなる事業ライン業務、リスク管理、QA（品質保証）、調達などの間接部門業務、そして翻訳、議事録作成などの一般業務である。その中でも礒田氏らが注力しているのは、間接部門領域だ。日立グループ全体でみると数百の類似業務が存在するため、一箇所での成功を横展開して全社にスケールさせることで高い費用対効果が見込めるからである。いっぽう、「一般業務」についてはMicrosoft Copilotなど既存ツールを活用することにし、日立独自の価値を出せる領域として間接部門を狙った。

共通基盤を整備し「One Hitachi」の集合知を作り、「冒険者ギルド」を実現

AIエージェント基盤プロジェクトは2025年4月に本格始動した。礒田氏には「危機感」があった。日立グループ内では数百の生成AIプロジェクトがそれぞれ独立して走っていた。各部署が独自にAIエージェントを開発し、個別に利用し、個別にデータにアクセスし、使い捨てていく。エージェントを統合管理する仕組みがなければ、コンプライアンスやガバナンスが崩壊してしまう。エージェントとデータを適切に分離しなければアクセス制御もできない。そして個別開発が積み重なると、費用対効果のない負の資産になってしまいかねない。特に本格運用フェーズに入ると、問題は深刻化する。

そこで礒田氏が考えたのはAIエージェントのハブとなる共通基盤を整備し、「One Hitachi」としての集合知を作ることだった。日立グループは、モビリティ、エネルギー、産業、IT、金融など極めて多様な事業を抱えている。通常、部署間の壁は厚く、コミュニケーションコスト、知識共有コストが高い。だが、コングロマリットプレミアムでシナジーを創出し、収益をあげることは重要だ。

礒田氏らは「エージェントを使って部署間の壁を壊そう」と考えた。すなわち、AIエージェントを単なる自動化ツールではなく、「知識流通基盤」として位置づけるのである。

さまざまな事業ドメイン、顧客、部署、地域、言語の壁を超えて、すべての知識・ノウハウを集約するために生成AIを使う。各人財のノウハウをAIエージェントに移す。営業支援エージェント、市場調査エージェント、プレゼン支援エージェント、コンプライアンス確認エージェントなどを共通プラットフォーム上で共有し、組み合わせ可能にすることで、部署横断的な知識の再利用を狙う。コンセプトはビジネスのプロフェッショナルが集う「冒険者ギルド」である。

３つの戦略的柱—-「SaS」「エコシステム」「民主化」

プロジェクトは三本柱で構成されている。第一の柱はSaaS（Software as a Service）からSaS（Service as Software）への進化だ。従来のSaaSでは人がGUI （Graphical User Interface）やAPIを経由してサービスを直接操作する。一方、SaSでは、人はエージェントを通じてサービスを間接的に操作する。すなわち、コンテキスト管理の主体は人からエージェントへと移る。業務を遂行するためには、法令や社内規則、勤怠管理・調達財務などの業務システムが複雑に関係している。その結果、「どこに何があるかわからない」という状態が業務効率の低下を招いている。理想としている姿は、規則や利用マニュアルを組み込んだエージェントが規則に従って業務を代行する世界だ。業務効率化のような「攻めのIT」と、コンプライアンス・ガバナンス強化のような「守りのIT」を一体で実現できる。

第二の柱は、AIエージェント・エコシステムによる持続的なシステム成長だ。一つのエージェントで実現できることには限界がある。しかし複数のエージェントを組み合わせれば多種多様な業務に対応できる。AI資産が増えるほど適用可能な業務の幅（選択肢）は拡大し、逆に新規開発費用は低下していく。つまり、エージェント、MCPツール、RAG、ワークフローなどを共有資産化することで、次の新しいAIエージェントの開発がどんどん楽になる。さらに、利用者が自ら進んでエージェントを開発・利用するような状態になると、開発費用を抑制しつつ「AIの民主化」が実現する。このような成長モデルをめざして、取り組みは進められている。

AIエージェントを実際に使うのは現場だ。第三の柱は、より現場にAIエージェントの活用が浸透（民主化）するよう、現場の困りごとを解決するために設計された「エージェントメーカー（Agent Maker）」という仕組みである。従業員が「現在、○○に関する業務で困っています。支援するエージェントの作成をお願いします」といった依頼を投げると、エージェントメーカーが背景・課題を深掘りし、ユースケースを検討し、適切なエージェントを自動生成して登録まで行うことができる。

さらに生成されたエージェントはAIエージェント基盤としてデータベースに登録され、社内の誰もが検索・利用できる。2026年5月時点で数千体の業務特化型エージェントが登録されており、検索・活用できる状態になっている。さらに脆弱性評価・品質評価を行い、日立全体への展開が図られる。機密性の高い情報を扱う部門向けには「エージェント派遣」の機能も備えている。データを動かすのではなく、エージェントをそのデータのある場所へ送り込む形でアクセス制御を実現している。

（本記事は、日立製作所・研究開発グループ「最先端技術の源流」の抄録です。図解付きの全文はこちらから）

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