ロボットの「目」に5億ドル、CognexがRealSense買収へ（中村 航）

人間は物をつかむ前に、その形や大きさ、自分からの距離を無意識に把握している。ロボットも同じだ。どれほど高度なAIを搭載していても、目の前の箱までの距離や、人や障害物の位置が分からなければ、安全に動くことはできない。

米国の画像処理機器大手Cognexは2026年9月22日、ロボット向けの深度カメラを手がけるRealSenseを約5億ドル（約780億円）で買収する契約を結んだと発表した。取引は同年第4四半期に完了する予定だ。

Cognexは、工場や物流施設で使われるマシンビジョンの大手企業だ。バーコードの読み取り、製品の検査、寸法測定など、機械が画像から情報を読み取るためのカメラやソフトウェアを提供してきた。一方のRealSenseは、Intelの一部門として始まり、2025年に独立した企業である。

RealSenseの中心技術は、物体までの距離や奥行きを測る深度カメラだ。通常のカメラが主に色や形を捉えるのに対し、深度カメラは画像の各部分までの距離を測り、箱の形や段差、人との位置関係などを立体的に把握できる。移動ロボットの障害物回避、ロボットアームによる物体の取り扱い、四足歩行ロボットやヒューマノイドの移動などに使われている。

今回の買収でCognexが狙うのは、マシンビジョンの役割を固定環境の「検査」から移動するロボットの「行動の支援」へ広げることだ。これまで得意としてきたのは、製品の傷や位置を確認するための視覚だった。RealSenseの技術を加えることで、動き回るロボットが周囲を認識し、その情報を次の動作につなげるための視覚へ踏み込もうとしている。

Cognexは、既存のバーコードなどの識別、2D検査、3D計測と、RealSenseの奥行き認識やロボットナビゲーションを組み合わせた視覚基盤を構想している。買収説明会では、最新のRealSenseカメラ上でCognexの画像処理AIモデルを動かし、カメラ側でリアルタイムに画像を分析する可能性にも言及した。

工場のカメラはこれまで、決められた場所から流れてくる製品の検査に多く使われてきた。そこに今、ロボットとともに動き、人や物との距離を測り、次の動作を支える役割が加わろうとしている。約5億ドルという買収額は、そうした「行動するための目」の価値が高まりつつあることを表している。（中村 航／翻訳家）

参照

Cognex：Cognex to Acquire RealSense, Expanding Machine Vision Leadership into High-Growth Robotic Perception Market

StockAnalysis：Cognex M&A announcement

Reuters：RealSense spins out from Intel, secures $50 million to drive AI vision in robotics

CTech：How RealSense went from an Intel shutdown candidate to a $600 million sale

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