AIは、実験室でどこまで働けるか（中村 航）

AIに実験の手順を考えてもらっても、試薬を混ぜ、装置を動かし、結果を確かめる作業は残る。画面の中で提案された実験を、実際に進めるところまでAIに任せられるだろうか。

中国の上海交通大学の研究チームは、複数のAIが役割を分担し、実験装置を動かす研究システム「AutoDNA」を開発した。成果は2026年11月4日、科学誌「ネイチャー」で公開された。DNAを作る、増やす、配列を読み取るといった実験を対象としている。

特徴は、AIが装置を動かすだけでなく、実験の段取りから関わることだ。文献を調べる、試薬を選ぶ、手順を組み立てる、装置を動かすコードを書く、結果を分析する。こうした仕事を複数のAIエージェントが分担し、結果に応じて次の手順を調整する。

ただし、実験室の機械は、どれも同じ命令で動くわけではない。AutoDNAでは、それぞれの装置が何をでき、どう操作するかをAIが扱える形にそろえた。さらに、装置の使用状況や各工程の進み具合を確認しながら、20種類以上の実験機器を順序よく動かせるようにした。

研究チームは、この仕組みを使い、DNAにデータを書き込んで読み戻す実験を行った。DNAは遺伝情報を担う物質だが、その塩基の並び方を使ってデジタルデータを記録することもできる。小さな空間に大量の情報を長期間保存する技術として研究されている。AutoDNAは、データの変換、DNAの合成、保存、配列の読み取り、元の情報への復元までをつないだ。研究チームによれば、一連の工程で1万1382回の機器操作を行い、書き込んだデータを誤りなく復元できたという。

今回の実験が示したのは、複数の装置を連携させ、DNAへの書き込みから読み出しまでの長い工程を、一つのシステムで進められることだ。個々の装置が自動で動いても、全体の段取りがかみ合わなければ実験は終わらない。

もちろん、人間が不要になったわけではない。試薬や消耗品の補充、装置の保守などは人が担う。今回示されたのも、準備された設備で特定の実験を進める能力であり、あらゆる研究を任せられるわけではない。

実験のアイデアがあっても、それを試すには人手も時間もかかる。AIが段取りと操作を引き受けられるようになれば、研究者が「次に試したい」と考えたことを、実際に確かめる機会も増えるかもしれない。（中村 航／翻訳家）

参照

Nature：An AI-native experimental laboratory for autonomous biomolecular operations

PubMed

上海交通大学：DNAストレージ研究チームが、自律的な生体分子操作を行うAIネイティブ科学実験室を構築

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