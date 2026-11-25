AIのリスク、何から調べる？――「AIセキュリティポータル」がつなぐ脅威・影響・対策

生成AIを使う際の情報漏えいが心配。でも、何を調べ、どの対策を確認すればよいのか分からない。AIを利用する人も、開発・導入する人も、こうした疑問を抱くことがあるのではないでしょうか。

AIを安全に利用するには、攻撃や防御の技術に加え、AIの悪用による偽情報、プライバシー侵害、著作権侵害など、人や社会への影響にも目を向ける必要があります。「AIセキュリティ」が扱う範囲は広く、自分の疑問に関係する情報を探すだけでも手間がかかります。

その手掛かりとなるのが、KDDI総合研究所が運用する「AIセキュリティポータル」です。KDDI総合研究所は、AIセキュリティの知識や技術を体系化する研究に取り組み、攻撃、影響、対策の関係を整理するとともに、論文などを収集・分類する仕組みを構築してきました。その成果を、AIを利用・開発する方々が参照できる形で公開しています。

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■ AIセキュリティポータルでできること

用語や攻撃の仕組みを知りたいときは解説記事、リスクと対策の関係を調べたいときはAIセキュリティマップ、開発中のシステムの確認には診断ツール、関連研究の調査には文献データベースが役立ちます。ここでは、各機能の使い方を紹介します。

図1 AIセキュリティポータルのトップ画面。解説記事、AIセキュリティマップ、診断ツール、文献データベースなどを掲載しています。画面は2026年9月15日時点。

■ 用語や攻撃の仕組みを知る――解説記事

ニュースや社内の会話で、敵対的サンプルやプロンプトインジェクションといった言葉に接しても、何が起きる攻撃なのか、自分の業務に関係するのかを名前だけで判断するのは困難です。

このようなときは、解説記事が入口になります。一般読者向けの記事では、専門用語や技術を図や身近な例で説明しています。概要をつかんだ後は、同じテーマの専門家向け記事へ進み、攻撃手法、研究動向、対策を詳しく確認できます。

記事に加えて、ポッドキャストやショート動画でもAIセキュリティを解説しています。移動中に音声で聞きたい場合や、短時間で要点を知りたい場合は、YouTubeの解説動画再生リストから視聴できます。

図2 解説記事の一覧画面。一般読者向けと専門家向けを切り替え、記事を検索できます。画面は2026年9月17日時点。

■ 困りごとに関係する影響と対策を探す――AIセキュリティマップ

「入力した情報が外部へ漏れないか」「AIエージェントが意図しない操作をしないか」。こうした困りごとから、関係するリスクや対策を調べたいときは、AIセキュリティマップを使います。

AIセキュリティマップは、AIへの攻撃、AIシステムや人・社会への影響、対策の関係を線で結んでいます。例えば、情報漏えいの問題を調べるとき、原因になり得る攻撃や、機密性・プライバシーへの影響、関連する対策をたどって確認できます。

図3 AIセキュリティマップの画面。AIが満たすべき要素、負の影響、攻撃手法、防御手法の関係を確認できます。画面は2026年9月17日時点。

マップでは、「いま心配していることは、AIセキュリティのどの問題に当たるのか」を整理できます。該当する要素や対策の名称を確認した後は、その用語を手掛かりに、ポータル内の解説記事や文献データベースを調べます。

■ 開発中のAIシステムで確認すべき項目を洗い出す――AIシステムセキュリティ診断ツール

AIシステムの企画や設計では、扱うデータ、入出力、利用方法など、さまざまな点を確認する必要があります。確認漏れがないか、担当者の経験だけでは判断しにくいときは、AIシステムセキュリティ診断ツールを利用できます。チェック項目の質問に答えると、参考になるガイドラインや、今後実装すべき防御手法が示されます。

図4 AIシステムセキュリティ診断ツールのチェック画面。診断するAIシステムの開発フェーズを選択します。画面は2026年9月29日時点。

診断結果は、システムの安全性を自動的に保証するものではありません。設計段階の確認漏れを洗い出し、開発者やセキュリティ担当者、業務担当者が対策を検討する際の参考として活用してください。

図5 診断結果の画面。回答内容に応じて、参照すべきガイドライン、実施すべき防御策、対策しなかった場合に想定される影響を確認できます。画面は2026年9月29日時点。

■ 関連する研究と技術動向を確認する――文献データベース

特定の攻撃や対策に関する研究を調べたいときは、文献データベースを利用できます。収録した論文などには、内容を表すラベルがAIによって自動で付けられており、関心のあるテーマから関連文献を探せます。ただし、ラベルが内容を正確に表しているとは限らないため、詳細は原文で確認してください。

図6 文献データベースの統計情報画面。キーワード、発表年、発表先で絞り込み、第一著者の所属国ごとの文献数を確認できます。画面は2026年9月17日時点。

図7 文献詳細の画面。原文やPDFへのリンク、著者、公開日、所属機関、AIが自動で付けたラベルなどを確認できます。画面は2026年9月17日時点。

統計情報では、発表年、第一著者の所属国、発表先の学会などから収録文献の傾向を確認できます。ランキングでは、期間ごとのラベルや国の順位と推移を見られます。これらは世界中の研究を完全に集計した順位ではなく、ポータルに収録された文献の中で、どの話題が増えているかを見るための情報です。

■ 4つの機能を組み合わせて調べる

それぞれの機能を単独で使うだけでなく、組み合わせて調べることもできます。例えば、個人情報を扱うAIシステムを開発する場合、まず解説記事で情報漏えいやプライバシーの問題を知り、マップで関連する攻撃や対策をたどります。そのうえで、診断ツールを使って設計上の確認項目を洗い出し、詳しく調べたい対策があれば文献データベースで関連研究を探します。

このように、目的に応じて入口を選び直すことで、概要、影響と対策、設計上の確認項目、研究動向へと調査を深められます。

■ おわりに

AIを使うなかで気になる言葉に出会ったり、開発中のシステムの対策に迷ったりしたときは、AIセキュリティポータルをのぞいてみてください。解説記事を読む、マップで対策をたどる、関連する論文を探すなど、いま知りたいことから使っていただけます。日々の業務や研究で、次に何を確認すればよいかを考える手掛かりになれば幸いです。

目的に合わせて使ってみる

用語や攻撃の仕組みを知る [解説記事]

リスクと対策の関係をたどる [AIセキュリティマップ]

開発中のシステムの確認項目を洗い出す [AIシステムセキュリティ診断ツール]

関連研究を探す [文献データベース]

本研究は、科学技術振興機構（JST）の経済安全保障重要技術育成プログラムにおける研究開発課題【JPMJKP24C4】の活動として実施しています。AIセキュリティポータルは、株式会社KDDI総合研究所が運営しています。

ポータル公開後の取り組みが評価され、2026年3月16日には、サイバーセキュリティアワード2026のWeb・コンテンツ部門で優秀賞を受賞しました。

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