AIが通信エリアを自律的に最適化。研究所と本社の連携で商用化への「死の谷」を越える／伊神皓生、塚本 優、笠井万平（KDDI総合研究所）

AIの利用が広がり、ロボットや自動運転などへの応用も進む中、通信ネットワークには一段と高い品質と信頼性が求められている。一方、全国に数十万局以上ある基地局を、人手できめ細かく最適化するのは困難だ。そこでKDDI総合研究所（研究所）は、AIが試行錯誤を通じて学習する「強化学習」を応用し、大規模なネットワークを効率的に最適化する技術を開発した。KDDI（本社）との密接な連携によって研究成果を商用ネットワークへ素早く展開し、通信品質の改善につなげている。

研究から実用化までの道のりと、AIを活用したネットワーク運用の将来像はどのようなものだろうか。研究開発に携わる研究所 無線部門グループリーダーの伊神皓生氏、コアリサーチャーの塚本 優氏と、商用展開を担う本社 コア技術統括本部の笠井万平氏に聞いた。

課題の共有から始まった研究所と本社の連携

笠井：本社では、通信品質を他社よりも高めることを目指した取り組みを続けています。全国には数十万局もの基地局があり、それらをエリアごとに個別に最適化することは、人手では難しい作業でした。「全国のエリアの状況や環境に応じて、自動的、自律的にネットワークを最適化したい」という世界観を以前から持っていたわけです。

伊神：笠井さんがおっしゃったネットワークの最適化は、AIの用途が多様化する中で、ますます重要になっています。無線ネットワークは、電車の中、混雑している都心部、広々とした公園、あるいは山間部など、さまざまな環境で安定して通信できることが求められます。

伊神皓生（いかみ あきお） KDDI総合研究所 無線部門 無線アーキテクチャG グループリーダー

スマートフォンでChatGPTなどの対話型生成AIをストレスなく使えることはもちろん、今後はロボットやドローン、自動車などもAIに頻繁にアクセスするようになるでしょう。場所や用途によって求められる通信品質は変動しますから、それぞれに合わせて最適化する必要性が非常に高まっているのです。

さらに、基地局の周辺環境は常に変動します。例えば朝のラッシュ時には混雑していても、深夜にはほとんど人がいない、という具合です。こうした変化に対して、AIが自律的に最適な設定を見つけ、お客さまに最も良い通信品質を届け続けることがKDDI総合研究所の1つのミッションだと考えています。

塚本：そうした中で2023年頃、本社の笠井さんから1本の電話がありました。笠井さんとは以前からリクルーター活動を通じて接点があり、「AIを使って何かできませんか」と相談を受けたのです。ちょうど私が検討していた強化学習を使った手法がある程度確立し、活用先を探していたタイミングでした。そこから本社側との連携が始まりました。

笠井：基地局のエリアを自律的に最適化し、通信品質を高めたいという目標を、研究所の皆さんと早い段階で共有できました。それが、プロジェクトをスピーディに進められた要因の1つだと思います。

笠井万平（かさい まんぺい） KDDI コア技術統括本部 ノード技術本部 モバイルアクセス技術部 RANオートメーションG

研究所が蓄積してきた強化学習の技術

塚本：私たちが強化学習の研究を始めた背景の1つに、従来の手法ではネットワークの最適化が難しいという課題がありました。

ネットワーク最適化には、従来から数理最適化などの手法が使われてきました。しかし、商用ネットワークへの適用は容易ではありませんでした。その理由は、商用ネットワークを数理モデルとして定式化し、解くことの難しさにあります。無線の伝搬には非線形要素が多く、さらにユーザーの移動やトラフィックの発生にはランダム性があります。それらを正確に数式に落とし込むことが、非常に難しいのです。加えて、無線ネットワークは計算の複雑性が非常に高いという問題もあります。基地局もパラメータも数が多く、基地局間の干渉などの相互作用も考慮する必要があります。そのため、仮に商用ネットワークを正確に定式化できたとしても、最適化の求解には膨大な時間を要します。

塚本優（つかもと ゆう） KDDI総合研究所 無線部門 無線アーキテクチャG コアリサーチャー

そこで私たちはAIの活用に目をつけました。基地局の最適化にAI、なかでも強化学習を使えないかと検討を始めたのは、2019年頃のことでした。強化学習とは、AIが自ら試行錯誤を繰り返しながら学んでいく学習手法の一つです。当時は深層学習が注目を集めていた時期で、画像認識の精度が飛躍的に向上していました。強化学習も、この深層学習と組み合わせることで性能が大きく伸びました。AIが囲碁のプロ棋士に勝利したというニュースが話題になりましたが、あの囲碁AIに使われていたのが、深層学習と組み合わせた強化学習です。その手法を基地局の最適化や制御にも応用できるはずだと考えました。世界的にも、AIを基地局の最適化や制御に使うという検討が始まりつつありました。

伊神：私たちは無線アクセスネットワーク（RAN）の最適化にAIを活用する「AI for RAN」の黎明期から、アカデミックな研究として取り組んできました。今ではAI for RANの論文は年間600件を超える状況ですが、当時は年間100件にも届かないほどでした。世の中がAI for RANに目を付ける前から検討を始めていたのです。

全国規模の最適化を可能にする分散強化学習

塚本：強化学習を基地局の制御に使う際の大きな課題は、スケーラビリティです。数十万の基地局の制御には非常に多くの計算が必要になり、学習も長期化します。従来の強化学習を適用するとき、大きく2つの方法が考えられます。

1つは、基地局ごとに強化学習モデルのエージェントを配置して、それぞれで学習と推論をする方法です。ただ、この方法では基地局間で知識を共有できませんし、それぞれが独立して学習するので、学習効率が非常に低くなります。もう1つは、すべてを1つのモデルにまとめて学習と推論をする集中強化学習です。こちらはモデルが非常に大きくなってしまいます。

そこで私たちは、分散型のアーキテクチャを提案しました。このアーキテクチャでは、アクターと呼ぶ推論器を基地局ごとに配置します。推論器が基地局のパラメータを変更し、その結果どうなったかという試行錯誤の経験データを集めます。次いで、集めたデータを1つの学習器で学習します。そこで学習した共通のモデルを、また各推論器へ再配布します。

この分散型アーキテクチャのループを回すことで、基地局間で経験を共有できる一方、推論自体は基地局ごとの小さなモデルで実行できるようになります。すべてを統合した巨大なモデルにする必要がないので、学習効率が高く、大規模なネットワークにも適用できるのです。

伊神：既存手法で学習させると、非常に長い期間を要します。約3年かかる計算でして、モデルができた3年後には無線ネットワークの利用法や環境自体が変わってしまっている可能性が高くなります。それではAIを使う価値が見いだせません。我々が開発した分散型AIによって効率的に学習することで、学習期間を大幅に短縮し、人間の専門家を超えるような品質改善も達成しています。

塚本：論文では「学習がどれだけ早く収束するか、計算負荷をどれだけ下げられるか」を評価しています。6G向けのセルフリー技術を対象にした問題設定でも論文を書いていますが、制御最適化という意味では4Gや5Gにも適用できる技術です。

研究所と本社が手を取り合って「死の谷」を越える

伊神：このような技術開発ができたことの要因としては、1つは研究所でアカデミックな最先端技術を内製したこと、そしてもう1つは、商用化につなげる環境を本社が用意していたことです。これはKDDIグループの強みだと思うのですが、研究所と本社の人たちが非常に密にコミュニケーションを取って連携していて、判断が早いことが挙げられます。

研究所が、論文などのアカデミックなレベルの研究を推進する一方、本社は、半年から1年ぐらいの期間で商用に適用できる技術を扱っています。一般的に、研究開発と商用開発の間には「死の谷」と呼ばれる障壁が存在します。研究成果が出ていても、商用化の段階で想定外の課題に直面し、実用化に至らないケースが多くあるのです。私自身は本社の開発側で仕事をしていたこともあり、商用化のための論理もインストールされています（笑）。今回は、笠井さんをはじめとした本社側が積極的に研究所と連携してくれたことが大きな成果に結実しました。

笠井：本社側は、基地局のソフトウェアの仕様や現場の業務についての知識がありますが、専門的な技術の詳細までは追従できないのも事実です。一方で研究所の皆さんは、アカデミックな技術には詳しくても、現場の課題が分からないこともある。最初は、そこをすり合わせるところから始めました。お互いの対話を増やして、何とか土台を作った上でプロジェクトを始められたことが、うまくいったポイントだったと感じています。

研究所と本社で目標は共有できましたが、実証実験をするに当たって、基地局のどのパラメータを扱うかについては、かなり議論が白熱しましたね。それまで、研究所で開発されたばかりのアルゴリズムを商用ネットワークで試す実績がなかったので、一つ一つ課題を潰す必要がありました。同時に、本社側としては、できるだけ早くお客さまの通信品質を改善する成果を出したいという思いもありました。

技術課題の解決と通信品質の改善という、2つの要求を満たすパラメータを選ぶ必要があったのです。私のグループだけではなく、同じ部のほかのグループのメンバーも集めて、部門間で何度も対話してすり合わせました。それが、しっかりと通信品質の改善につながる成果を生んだのだと思います。

伊神：どのパラメータを、どの粒度で最適化するかといった具体的な部分は、KDDIが持つ知見でしょう。アカデミアの知見だけでは、数十万局の商用ネットワークの実態や課題を理解することは難しいはずです。研究所と本社が一緒になったからこそ、お客さまの通信品質の改善に最も貢献できるパラメータ選択や手法の改良ができたのだと思います。

内製技術を商用展開、AIで通信品質を高め続ける

伊神：2025年の下期にPoC（概念実証）を行い、商用ネットワークでの成果をプレスリリースで発表しました。その後、全国の基地局への展開を進めています。

KDDI総合研究所では、AIモデルを内製しています。これには大きな意味があります。KDDIの基地局は、複数の基地局ベンダーを採用しており、それぞれの仕様や特性は異なるものです。しかし私たちはAIモデルを内製しているので、複数のベンダーの基地局に対して、最適なモデルを柔軟に作り上げられます。マルチベンダーのネットワークを運用する通信事業者にとって、内製している価値は非常に大きく、今後の継続性という意味でも重要だと思います。

塚本：アカデミアでは新しい手法が次々に発表されていますが、それを実際の商用ネットワークに適用することは簡単ではありません。私たちは笠井さんたち本社側と連携して、その課題をクリアし、商用展開につなげることができました。そこがKDDIグループの強みだと改めて感じています。

伊神：商用ネットワークの環境は、日々変化しています。時間帯によって人の流れは変わりますし、電車が遅れるだけでも通信の利用状況に影響します。そのため、まったく同じ環境を再現することは難しいのです。アカデミアでは多くの優れた手法が提案されていますが、商用ネットワークで成果につなげるには、こうした環境の変化や現場の制約を踏まえる必要があります。だからこそ、研究と商用の両方を理解していることが重要だと考えています。例えば、塚本さんの論文は2025年に、通信分野でトップクラスの国際会議であるInstitute of Electrical and Electronics Engineers（IEEE）のGlobal Communications Conference（GLOBECOM）とInternational Conference on Communications（ICC）の両方に採録されています。塚本さん自身も会議に参加して、最先端の研究動向を肌で感じ、そこで得た知見を私たちの研究開発に生かしてくれています。商用の現場でも、私たちは今回の技術を実際のネットワークに展開しています。また、KDDIの通信品質は、第三者機関からも高い評価を得ています。最先端の研究に取り組みながら、商用ネットワークでの実績も積み重ねている。この両方があることが、私たちの大きな強みですね。

現在は4G・5Gのネットワーク最適化に活用していますが、将来6Gが加わっても、この技術を生かせると考えています。私たちが開発している最適化技術は、特定の通信世代に依存しません。AIを最大限に活用し、4G・5G・6Gそれぞれの特性を生かした「ベストミックス」を実現できることが、今後の強みになると考えています。

さらに、ネットワークの自律的な最適化に向けて取り組んでいるのが、実際のネットワークを仮想空間に再現するデジタルツインRANです。現在は実際のネットワークでAIの学習や検証を進めていますが、実環境では通信品質への配慮が欠かせず、得られるデータや検証に使える時間にも制約があります。仮想空間でさまざまな環境を再現できれば、AIが多様な条件で学習し、改善策を繰り返し試せるようになります。こうした環境を整え、モデルの設計や評価の自動化も進めることで、AIが自律的に学習・改善を続け、よりよいネットワークの状態を追求できるようにする。それが、私たちの次の目標です。

こうした技術の開発や社会実装には、社外のパートナーとの連携も欠かせません。私たちの強みとなるAIモデルやアルゴリズムは、内製しています。ブラックボックスになりがちな部分を自分たちで理解し、改善を重ねていけることが重要だからです。一方、それらを動かす基盤はAmazon Web Services（AWS）上に構築しており、連携を進めています。計算基盤ではNVIDIA等とも連携し、デジタルツインRANの開発でもパートナーとの協働を進めています。それぞれの強みを組み合わせ、お客さまにとって価値のある技術を、できるだけ早く社会実装につなげる。そのために最も効果的な進め方を選んでいる、ということですね。

KDDI総合研究所 無線部門 無線アーキテクチャG グループリーダー

伊神皓生（Ikami Akio）

多様な条件で味が変わるエスプレッソの楽しみ

コーヒーにはまっています。ドリップコーヒーを淹れる人は多いかもしれませんが、楽しんでいるのはエスプレッソです。エスプレッソは細かく挽いたコーヒー豆に9気圧ほどの圧力をかけて抽出するコーヒーの飲み方です。豆の挽き方、圧力のかけ方などで味が変わりますし、その日の湿度などでも適切な淹れ方や味が変わります。そうした変化が面白いのです。1年ぐらい前からは、手動で抽出できる器具を使っています。豆の産地によって味が異なりますし、ウォッシュトやナチュラルといった精製方法でも味が変わるという組み合わせを楽しんでいます。



KDDI総合研究所 無線部門 無線アーキテクチャG コアリサーチャー

塚本優（Tsukamoto Yu）

小さいころからのサッカー好きが今も続く

サッカーを小さいころからやっていました。研究所に入ってから誘われたことがきっかけで、今では研究所にあるフットサルコートで毎日昼休みにボールを蹴っています。始めた当時はまだ部活ではなかったのですが、現在は研究所サッカー部として活動しており、部員は10人ほどです。KDDIグループの社内フットサル大会にも研究所チームとして参加しています。絶賛部員募集中です！

KDDI コア技術統括本部 ノード技術本部 モバイルアクセス技術部 RANオートメーションG

笠井万平（Kasai Manpei）

出身地が舞台の小説「成瀬シリーズ」の魅力

最近は小説を読むことにはまっています。最近面白かったのは宮島未奈著の「成瀬シリーズ」です。本屋大賞を受賞した「成瀬は天下を取りにいく」をはじめとしたこのシリーズは、滋賀県大津市が舞台です。私も滋賀県出身で大津市に住んでいました。主人公の成瀬あかりの通う高校は自分の母校が舞台ですし、登場するデパートや駅なども知っている場所です。知っている場所が魅力的なキャラクターによる物語に織り込まれていることに共感を覚えています。

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