現実の通信ネットワークを仮想空間に再現、デジタルツインRANが開く自律運用への道／山本俊明、伊藤智史（KDDI総合研究所）、野田 真、橋本典征（NVIDIA）

通信ネットワークの運用をAIで自律化する。その実現に向けて、KDDI総合研究所（研究所）は15年近く研究開発を続けてきた。6G時代を見据え、現在取り組んでいるのが、現実の無線ネットワークを仮想空間に再現する「デジタルツインRAN」だ。基地局の動作や電波の伝わり方を再現し、AIによる最適化や新機能の検証を、安全かつ効率的に進めることを目指している。KDDI総合研究所が培ってきた無線技術と、NVIDIAのシミュレーション・計算基盤を組み合わせることで、何が可能になるのか。KDDI総合研究所で無線部門長を務める山本俊明氏、無線部門 コアリサーチャーの伊藤智史氏、そしてNVIDIAの野田 真氏、橋本典征氏の計4人に、技術の現在地と将来像を聞いた。

AIが人間を超える最適化、その先にある課題

山本：AIによる通信エリアの最適化は、当初、人間の作業を自動化することから始まりました。ところが最近では、人間では実現できないような複雑な最適化も可能になってきています。人間は理論的な因果関係に基づいて基地局設定の変更箇所を考えますが、AIは人間が因果関係を見つけられないような設定の変更を指示することがあります。そしてAIの指示通りに設定変更してみると実際に性能が向上するのです。将棋のAIがプロ棋士の常識では悪手に見える手を指し、結果的に勝ちにつながるような状況と似ていますね。人間には直感的な因果関係がすぐには見出せないのです。

一方、私たちは通信事業者なので、障害が起きたときには、実行したことに対する結果責任や説明責任が求められます。「理由は分からないけれど、AIがやりました」では、障害が起きたときに説明できません。性能向上と同時に説明可能性も求められるわけです。

こうした課題を抱えながらも、ネットワーク運用の自動化レベルを高める取り組みが進んでいます。TM Forum（Tele Management Forum）という国際的なコンソーシアムでは、「Autonomous Networks（自律型ネットワーク）」のレベル評価をしています。手動の「レベル0」から、完全自律の「レベル5」まで6段階があり、最終的にはレベル5を目指しています。4G LTEの時代に、人間の手作業を減らして運用の効率化を目指す技術の「SON」（Self-Organizing Network）が登場しました。それが現在までに、SMO（Service Management and Orchestration）などを活用した高度なネットワーク運用技術へと発展してきています。

※注

SON（Self-Organizing Network）：基地局の設定や運用、障害復旧などを自動化・自律化する技術

SMO（Service Management and Orchestration）：Open RAN環境において、無線アクセスネットワーク（RAN）全体の運用・保守、設定最適化を一元的に管理・自動化するオーケストレーション基盤

野田：現在はAIが高度化しているので、リスクがある作業を最後までAI任せにはできないとしても、従来のSONによる自動化よりも先に進めるといいですね。

山本： SONの時代は現在のような「段階的な自動化レベル」という概念がなく、リスクのない定型作業を自動化することが大きな目標でした。しかし、AIを活用して目指す先は、より複雑で影響範囲の大きい判断までAIが自律的に担う世界です。野田さんのおっしゃる通り、従来のSONの枠を超えた高度な運用へ踏み出さなければなりません。そのためには、リスクを恐れて足踏みするのではなく、AIの高度な判断が本当に安全かを本番前に完璧に試し切る環境が必要になります。その検証基盤として、まさにデジタルツインRANが不可欠な役割を果たすのです。

15年近く続くネットワーク自動化への挑戦

山本俊明（やまもと としあき） KDDI総合研究所 執行役員 無線部門長

山本：私が社外機関への出向を経て、2010年に研究所に戻ってきたときのグループリーダーが、今の研究所所長の小西 聡さんでした。そのときに立ち上がっていた研究テーマの1つがSONで、「山本君はSONで身を立ててください」と小西さんから言われたのです。本当に完全に任せてもらったという感じでした。

4G LTEの導入に向け、私は研究所で最適化のアルゴリズムを開発して、ベンダーに仕様を提示し、KDDI本社の開発をサポートする仕事を担当しました。これが2012年ごろの話ですから、もう15年近くエリア最適化といった同じ枠組みの課題に取り組んでいることになります。今後は6Gに向けてAIを活用することでブレークスルーできるかが勝負だと思っています。

当時、SONの研究を楽しく進めていたときに、初めて気づいたこともありました。研究所では、他社を上回る性能のアルゴリズムを開発しました。しかし計算コストは莫大になりました。LTEのサービス開始時にSONのアルゴリズムを商用ネットワークへ導入しようとしたら、「商用環境でリアルタイムに運用するには計算負荷が高すぎる」という厳しい現実に直面しました。研究所としての理想的な性能追求と、商用網における計算コストや安定運用の両立がいかに重要であるかを痛感させられたのです。実際には、LTEのサービス開始には間に合わず、アルゴリズムをかなり軽量化した上で導入が進められました。

その後、「VoLTE」というLTEで音声通話を実現するサービスが始まったときに、基地局間のハンドオーバー処理において途切れのない高度な通話品質をいかに維持するかが大きな技術課題となりました。その品質向上を迅速に実現するための技術としてSONに脚光が当たり、本格的な導入につながりました。そのころには装置のCPUの処理能力や、ログを保存するストレージ容量が増加していたことも本格導入を後押ししました。

お客さまの通信品質を向上させること、自動化によって人手を省き期間とコストを短縮することといったやりたいことは、昔も今も変わっていません。2013年ごろの資料にも、オープンプラットフォームを使って、マルチベンダー環境における異種装置群を一括管理することや、機械学習を使って自律的に最適化することなどが話題に上っています。それだけに、現在の生成AIや自律型AIエージェントを使ったエリア最適化には、個人的に非常に期待しています。決して他人事ではなく、これまでの積み上げをベースに、従来の延長線を超える一段と効果的なエリア最適化を実現したいという思いです。

デジタルツインRANが開くネットワーク最適化

山本： 私たちが6Gに向けて取り組んでいる重要な研究テーマの1つが「デジタルツインRAN」です。6Gは早ければ2030年の商用化が見込まれており、その中でAIによるエリア最適化を支える中核技術として期待されています。無線の通信仕様そのものというより、それを実現・高度化するための重要技術として、国内外の標準化団体でも活発に議論が進められています。

6Gではネットワークがさらに複雑化するため、AIを使って高速・安全・スマートにネットワークを構築・運用することが重要になります。しかし、AIが学習・検証を行うには、現実のネットワークを忠実に再現した検証環境が欠かせません。それを実現するのがデジタルツインRANです。デジタルツインRANでは、建物などの情報に加えて電波の飛び方などの物理現象も仮想空間の中で再現します。

研究所では、長年にわたって電波伝搬や信号処理の研究を続けてきました。最近ではAIによる最適化も強みになっています。それらの技術を、仮想空間にネットワークを再現するために生かせると考えました。

伊藤：私は2016年に研究所に入所して、ずっと電波伝搬の研究をしてきました。その後、KDDI本社で商用基地局の開発に関わり、研究所に戻ってからはテラヘルツ帯など将来の利用が期待される周波数帯の電波伝搬も研究してきました。最近ではAIを使った電波伝搬のモデル化に取り組み、デジタルツインRANへの応用を進めています。

伊藤智史（いとう さとし） KDDI総合研究所 無線部門 無線アーキテクチャG コアリサーチャー

現実を忠実に再現したデジタルツインRANの実現には、2つの柱が必要です。1つは基地局などRANの動作を忠実に再現すること。もう1つは電波伝搬を正確に再現することです。基地局ベンダーの装置には独自技術が入っているため、細かい仕様は開示されません。そのため、KDDI側でシミュレーターを作ったとしても、基地局などの動作を忠実に再現することは難しいのです。

そこでKDDIでは、仮想RAN（vRAN）の商用ソフトウェアを、そのままデジタルツインRANのプラットフォーム上で動作させることを考えています。これにより実際の基地局の動作を忠実に再現でき、商用基地局と同じパラメータを仮想空間上で操作できます。従来のシミュレーションとは異なる一段高いレベルの再現性を目指しています。

もう1つの柱である電波伝搬については、地形や建物の配置といった環境情報をAIに入力し、商用端末で観測されたRSRP（基準信号受信電力）などの実測データを使って学習させます。全国の商用ネットワークから得られる膨大な実測データをもとに電波伝搬をモデル化できることこそ、研究所ならではの強みだと考えています。

無線の専門家と計算基盤の専門家がタッグ

伊藤：デジタルツインRANを実現するためには、仮想空間上にRAN環境を再現する計算基盤やプラットフォームが不可欠であり、NVIDIAに協力してもらっています。デジタルツインを精密に再現しようとすると、膨大な計算量が必要になります。私たちKDDIグループは電波伝搬や基地局運用の知見、現場の実測データを持っていますが、それを超高速に処理する計算基盤や大規模シミュレーション環境においてはNVIDIAが世界最先端の技術を持っています。互いの強みを掛け合わせることで、単独ではなし得ない高度なデジタルツインの構築が可能になります。さらに、基地局とユーザー端末の両方を再現する必要があるので、キーサイト・テクノロジー、サムスンリサーチアメリカ、そしてKDDI、KDDI総合研究所、NVIDIAの計5社体制でグローバルなパートナーシップを組んでいます（プレスリリース）

山本：私たちの役割は、パートナーをモチベートするところだと思います。実際に使うのはKDDIグループです。デジタルツインRANが何のために必要で、どういうことを実現したいのかを示し、パートナーにも仲間として一緒に取り組んでもらうことが大切です。

野田：弊社は、NVIDIA Omniverseというデジタルツインのプラットフォームを持っています。例えばフィジカルAIでは、ロボットの動作をOmniverse上でシミュレーションして、現実世界に展開する前に安全性などを検証できます。これをRANの分野向けに適合させて、電波伝搬などを扱えるようにしたものがAerial Omniverse Digital Twin（AODT）です。

伊藤：AODTは、電波伝搬を再現する機能を持っています。AODTという優れた基盤の上に、KDDI総合研究所が培ってきたAIによる高精度な電波伝搬モデルを組み込むことで、より複雑な実環境に即したリアルな再現を目指しています。また、もう1つの柱であるRANの動作の再現についても、仮想RANソフトウェアをAODT上で動かす取り組みを一緒に進めています。

現在、ベンダーが開発した新機能を基地局に追加する際は、まず屋内検証設備で試験し、次に実際の街中に設置した少数の基地局で確認して、最後に全国へ展開するという段階を踏んでいます。この一連の検証には数十人規模の人員と長い期間がかかります。デジタルツインRANで検証できれば、工数がゼロにはならずとも大幅な効率化と期間短縮が可能になり、新機能をよりスムーズに商用ネットワークに導入できると期待しています。

橋本：私は現在、NVIDIAで働いていますが、以前はKDDIの本社で仕事をしていました。そのときに、栃木県那須塩原市や大田原市に半年ほど滞在してフィールドトライアルをした経験があります。そうした負荷が、デジタルツインRANで軽減できるようになるメリットを感じます。

山本： 6Gのサービス開始前にデジタルツインRANを確立しておくことには、非常に大きな意味があります。6G導入時はエリア構築のために多くの基地局が新たに整備され、ネットワーク構成も複雑になります。実際に街中へ設備を展開してから現場で手探りの調整を行うのではなく、事前に仮想空間上で設計やパラメータの検証を網羅的にやり切るための環境が不可欠だからです。

こうした基盤構築には相応の投資が伴うため、費用対効果はシビアに評価されます。しかし私たちは、単に「現地試験の工数やコストを削減する」という守りの効果にとどまらず、「実環境ではリスクがあって試せなかった高度なAI制御や設定に挑戦できる」といった、従来は不可能だった新たな価値を生み出せる面をアピールしていきたいと考えています。

デジタルツインRANを支えるKDDI秘伝のたれ

野田：6G時代には、デジタルツインRANを使ったシミュレーション環境が不可欠になるでしょう。NVIDIAとしても、いろいろなベンダーや通信事業者と一緒にデジタルツインRANの構築を進めていきたいと考えています。その中でもKDDIグループは、NVIDIAと同じビジョンを共有している、世界的に見ても数少ない通信事業者の1つです。KDDIとのコラボレーションを成功させるため、力を入れて取り組んでいきたいと考えています。

橋本：私はKDDIに在籍していた後半は、仮想RANに取り組んでいました。NVIDIAに転職する際には、デジタルツインRANのような技術があれば、フィールドトライアルを仮想空間で実現できるだろうと考えていました。そうした技術が実現に近づいてきていることはうれしいことですし、NVIDIAの立場からもぜひ成功させたいと思っています。

山本：仮想空間で検証する時代は必ずやってくるでしょう。一方で、最後は現実世界で検証しないとリスクがあると考える人も必ずいます。その懸念をAIなどの技術で払拭できるようになるのか、実環境で検証する必要が残るのかは、大きな検討課題として残っています。KDDI総合研究所としては、仮想空間の検証だけでできるだけ安心感を得られるようにしたいです。

野田：AIの研究者は「ワールドモデル」に注目しています。物理世界の仕組みを学習し、その振る舞いを予測できるワールドモデルが発展すれば、現実世界をより正確にシミュレーションできるようになると思います。また、AIの世界では、デジタルツインの中でさまざまな条件を再現し、大量の合成データを作って学習する手法も進展しています。

伊藤：ワールドモデルなどの成熟により、実測データへの依存度が下がっていくこと自体は、技術的には期待しています。一方で、電波には不確定な要素が非常に多いことも確かです。例えば、端末をどう持つかという人ごとの差異、最近ビルが建った、この時期は草木の葉が生い茂っている、といった実環境の多様な変化をすべてデジタルツインの中で完全に再現するのは難しいです。だからこそ、私たち通信事業者が持つ実測データと高精度な物理モデルに価値があると思っています。いわば、「秘伝のたれ」です。とはいえ研究者としては、将来的には実測値に頼らず、デジタルツインで現実を丸ごと再現できるようにしていきたいと思っています。

橋本：自動運転でも、ロボットでも、デジタルツインの中で学習して、それを現実世界に持っていくという考え方が広がっています。RANでも、同じような考え方を持つ人が増えていくのではないでしょうか。自動車メーカーなどが持つ高精細な3D地図データとも連携できれば、全国のさまざまな場所を再現することにもつながると思います。

山本：情報収集という観点では、いろいろな分野と連携することの価値は高いです。デジタルツインRANの用途は、通信エリアの最適化にとどまりません。例えば、災害などの異常事態をあらかじめシミュレーションしておけば、有事に応じた最適な設定へ素早く切り替えられるようになるでしょう。将来は、フィジカルAIやロボットの動きと組み合わせることも考えられます。デジタルツインRANを通信だけに閉じず、自動運転や都市インフラなど、さまざまな産業のデジタルツインと重ね合わせることで、現実世界と仮想空間の間でフィードバックが回る新しい社会基盤をつくりたい。異業種のパートナーとも積極的に手を携えていきたいと考えています。

野田：将来的には、RANのパラメータ調整にとどまらず、無線信号処理そのものにAIを取り込むことも考えられます。3GPPでの標準化を進めながら、標準化の枠組みに収まらない領域でもAIの活用を進め、新たな通信プラットフォームの実現を目指していくことになるでしょう。

山本：私個人としては、共通のインターフェースなどは標準化しながら、実装の部分では他社との差別化につなげたいという思いがあります。KDDIが持っているデータや技術という「秘伝のたれ」を生かして、より良い通信品質を提供できるようにしていきたいですね。

KDDI総合研究所 執行役員 無線部門長

山本俊明（Yamamoto Toshiaki）

パズルゲームにも通じる、最適な一手の試行錯誤

最近、かわいいキャラクターをつなげて消すスマホのパズルゲームにハマっています。ちょっと意外でしょうか（笑）。毎日の通勤電車の中でプレーするのが日課になっています。 毎月新しく登場する期間限定のイベントやミッションを、いかに工夫して確実にクリアしていくかが楽しくて仕方ないんです。キャラクターごとのスキルを把握し、条件に合わせて最適な組み合わせや消し方を試行錯誤する。課題に対して手持ちの手段を最適化していく感覚は、普段の研究開発にも通じるところがあるかもしれません。愛らしいキャラクターを相手に、今日も電車の中で小さな攻略を楽しんでいます。

KDDI総合研究所 無線部門 無線アーキテクチャG コアリサーチャー

伊藤智史（Ito Satoshi）

週1回のテニスで広がる交流の輪

趣味はテニスです。一般のテニススクールに通っていて、頻度は週1回程度ですが、いろいろな人とプレーできるのが楽しいですね。私はいま30代半ばで、スクールには40代から60代の方が多く、同世代は少ない印象です。それでも、幅広い世代の方とスポーツを通じてつながり、コミュニティの一員として一緒に楽しめるのは貴重な時間ですし、世代の異なる方と気軽に話せる感覚は仕事にも生きている気がします。

NVIDIA Evangelist / Developer Relations Manager, Telecom

野田 真（Noda Makoto）

NVIDIA Technical Marketing Engineer, Telecom

橋本典征（Hashimoto Noriyuki ）

Newsletter おすすめ記事と編集部のお知らせをお送りします。（毎週火曜日配信）