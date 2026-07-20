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工場ロボットは「見て覚える」ようになるのか、進化するロボットの学び

この記事で、ロボットが人間と同じ現場で働くための安全技術について紹介した。一方、人とロボットの協働には、安全性以外にもさまざまな課題がある。その一つが、ロボットにどのように仕事を教えるかということだ。

これまで、その役割は専門のエンジニアが担ってきた。新たな作業を覚えさせるたびに、プログラムを書き換えてきた。では、もし人間が作業を見せるだけで、ロボットが仕事を覚えられるとしたらどうだろうか。

インド発のフィジカルAIスタートアップ、Mowitoは2026年7月7日、300万ドル（約4.8億円）のプレシード資金調達を発表した。同社は工場で使われる産業用ロボットアーム向けに、AI基盤モデルを開発している。

Mowitoが取り組んでいるのは、産業用ロボットアームに作業をコードで指示するのではなく、人間の実演から学ばせるための技術だ。製品や部品、製造工程が変わるたびにプログラムを書き換えるのではなく、現場で作業を見せることでロボットが新しいタスクに適応できるようにする。これが実現すれば、工場ロボットの導入ハードルは大きく下がる。

フィジカルAIというと、人型ロボットが人間のように歩き、話し、作業する未来像が注目されがちだ。だが実際の導入は、もっと地味なところから始まる可能性が高い。すでに工場にあるロボットを、現場で「こうやる」と見せるだけで柔軟に使えるようにする。これは派手なデモではないが、工場にとっては大きな変化だ。

熟練作業者が一度作業を見せるだけで、ロボットが動きを学べるようになればどうなるか。ロボットは大企業の大規模ラインだけでなく、中小工場や変化の多い製造現場にも入りやすくなる。多品種少量生産や人手不足に悩む現場にとって、これは大きな意味を持つ。

もちろん、人間の作業は見た目以上に複雑だ。部品をつかむ力加減、微妙な角度調整、失敗したときのリカバリー、周囲の人や機械との安全な距離。こうした暗黙知をロボットに学ばせるには、AIモデルだけでなく、センサー、制御、安全設計、現場データの蓄積が必要になる。

だからこそ、日本企業が関われる余地もある。現場に蓄積された作業の知恵や工程改善のノウハウを、AIが学べる形にどう変換するか。そこに、部品メーカー、ロボットメーカー、システムインテグレーター、そして現場を知る製造業の役割がある。

Mowitoのニュースは、小さな資金調達以上の意味を持っている。フィジカルAIが工場に入っていくとき、問われるのはロボットの賢さだけではない。人間が培ってきた仕事のやり方を、どうロボットに渡していくかも重要になってくるからだ。

参照

Physical AI startup Mowito raises $3 million to teach factory robots by demonstration, not code – The Economic Times

Robotics Startup Mowito Raises $3M in Pre-seed Funding to Expand AI Foundation Models for Industrial Robotic Arms

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