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AIが機械を動かすには「共通言語」がいる（中村航）

AIエージェントは、文章を書いたり、情報を調べたり、ソフトウェアを操作したりできるようになってきた。では、そのAIが現実世界の機械を動かすには何が必要になるのか。

Anthropicは2026年8月27日、AIエージェントが物理的な機器を安全に操作するための仕様「Model Hardware Standard（MHS）」を研究プレビューとして公開した。対象となるのは、顕微鏡、液体を扱う実験装置、ロボットアーム、製造装置などである。まずは研究機関やハイテク製造業の一部パートナーに提供される。

背景にあるのは、現場の機械がそれぞれ別々の方法で動いているという現実だ。研究室や工場には、メーカーも用途も異なる装置が並んでいる。ある機械は温度を測り、別の機械は液体を移し、別のロボットアームは部品や試料を運ぶ。それらを連携させるには、これまでは専門家が個別にプログラムを書き、装置ごとに接続方法を作り込む必要があった。Anthropicによれば、こうした統合作業には数週間から数カ月かかることもあるという。

MHSは、この手間を減らすための共通仕様である。機械ごとに違う操作方法を、AIエージェントが扱いやすい形にそろえる。たとえば「温度を読む」「温度を設定する」といった基本操作を、共通の命令として扱えるようにする。いわば、AIが機械を操作するための共通言語だ。

重要なのは、単に機械を動かせるようにするだけではない点である。MHSでは、その装置が何を測れるのか、何を調整できるのか、どこまで動かしてよいのかといった情報もAIに伝えられる。ロボットアームの重さや機器ごとの安全上の制限など、これまで紙のマニュアルや現場の暗黙知に埋もれていた情報を、AIが参照できる形にするわけだ。

MHSが想定するのは、単に一台の機械を動かすことではない。米バイオ医薬品大手のGenentechはMHSを使い、液体ハンドラー、ロボットアーム、プレートリーダーを組み合わせたタンパク質濃度測定の実験を自動化する概念実証を行った。Claudeが手順を組み立て、装置を連携させ、結果を見ながら条件を調整したという。ワシントン大学の研究室でも、複数の実験機器の状態監視や、ロボットアームと液体ハンドラーの連携にMHSが使われた。

もちろん、これはまだ研究プレビューの段階だ。実験室や工場がAIだけで完全に自律運用される未来がすぐに来るわけではない。物理機器を動かすAIには、誤作動や事故、悪用のリスクもある。だからこそ、安全な接続方法や操作ルールを先に整える必要がある。

AIエージェントが実験室や工場で働くには、文章やコードを扱うときとは違う準備がいる。現実世界の機械が何をでき、何をしてはいけないのかをAIが理解し、安全に操作するためのインターフェースも必要になる。MHSのニュースは、AIエージェントが画面の中から、実験室や工場へ踏み出すための土台づくりが始まっていることを示している。（中村 航／翻訳家）

参照

Anthropic: Previewing the Model Hardware Standard

Ars Technica: Anthropic’s new hardware standard lets AI agents control the physical world

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