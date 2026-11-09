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危険な現場へ、AIを連れていくには（中村 航）

石油や化学のプラントでは、配管の漏れやポンプの異音を確かめるため、人が設備の間を歩いて点検する。危険を伴う巡回をロボットに任せられれば助かる。ただ、可燃性ガスがある場所では、機械自身の火花や熱が着火源になりかねない。

スイスのANYboticsは2026年10月27日、こうした環境で点検を担う四脚ロボット「ANYmal X」の顧客向け出荷開始を発表した。顧客にはエネルギー企業のEquinorなどが含まれる。ANYboticsは2023年から、石油・ガス・化学企業と協力し、陸上や海上の施設で試験を重ねてきたという。

同社によれば、機体は階段や狭い通路を自律的に移動し、カメラや熱画像、音の情報から設備の異常を探す。自律移動と、点検データを解析するAIを組み合わせた仕組みだ。測定結果は設備ごとに記録され、保守担当者が以前の状態と比べたり、異常の通知を受けたりできる。

その仕事を可能にするのが、周囲のガスに火をつけないための「防爆」設計だ。同社はAI用コンピューターや点検装置を窒素で満たした密閉区画に収め、電池や脚の駆動装置も内部の炎が外へ伝わるのを防ぐケースで保護した。導電性の足で静電気を逃がし、温度も監視する。

歩く機械ならではの難しさもある。脚を動かす出力を確保しながら、階段を上れる軽さも保たなければならない。カメラやセンサーにも、外の様子を捉える機能と、周囲のガスへの着火を防ぐ構造が必要だ。移動や認識の能力と、防爆のための保護を両立させる設計が求められる。

防爆仕様にも使える範囲がある。製品説明では、水素やアセチレンによる爆発の危険がある区域、粉じん爆発の危険がある場所などは対象外とする。充電や窒素の補充も危険区域の外で行う。導入には、現場の条件と機体の仕様を照らし合わせる必要がある。

巡回を機械が引き受け、人はその記録を確かめて、調査や修理が必要な設備に力を注ぐ。そんな分担が定着すれば、人が危険にさらされる機会を減らしながら、点検の頻度を高められるかもしれない。（中村 航／翻訳家）

参照

ANYbotics；ANYbotics Starts Customer Deliveries of ANYmal X, the World’s First Legged Robot Built for Explosive Atmospheres

ANYbotics；ANYmal X – The autonomous inspection robot built for explosive atmospheres

The AI Insider；ANYbotics Begins Deliveries of Quaduped Inspection Robots for Explosive Industrial Environments

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